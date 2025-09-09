Escursionista disperso all’Elba, ricerche anche con cani e droni

Sono in corso da ieri pomeriggio le ricerche di un escursionista 70enne disperso sul monte Capanne all’Isola d’Elba. A denunciare la scomparsa dell’uomo è stata la moglie, attualmente ospite di un albergo nel comune di Marciana (Livorno).

Impegnati, dalle 19:30 di ieri, i vigili del fuoco, insieme a squadre delle associazioni di volontariato Aib (anti incendio boschivo) e di protezione civile. Impiegate anche unità cinofile e droni dei vigili del fuoco. All’alba sono stati inviati ulteriori rinforzi sull’isola sia dalla sede centrale Vf di Livorno che dal distaccamento di Piombino.