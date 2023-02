Regionali, Mazzeo: dalla Toscana spinta per il ritorno del Pd al governo

Mazzeo sulle Regionali: “Elezioni qui ed Emilia possono essere uno snodo che cambia la storia”.

Firenze, “Penso che davanti a noi prima di tutto abbiamo la necessità di dare le risposte ai cittadini della Toscana”, ma “è evidente che l’Emilia Romagna prima e la Toscana dopo possono essere uno snodo che cambia la storia dei risultati a livello nazionale, perché se noi, in controtendenza rispetto a tutti, continueremo a essere al governo dell’Emilia Romagna e della Toscana e ci troveremo nelle condizioni di dare una spinta per tornare al Governo del Paese”.

Così Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, ha risposto a chi gli chiedeva delle elezioni regionali in Toscana nel 2025. “I dati sono abbastanza chiari – ha aggiunto Mazzeo .- Se guardiamo al trend delle Regioni dal 2000 al 2023 c’è stato un momento in cui il centrodestra governava quasi tutte le Regioni, poi siamo arrivati a un punto, nel 2015, in cui le governava quasi tutte il centrosinistra, ora siamo a un punto in cui solo quattro Regioni sono governate dal centrosinistra.

Penso che Toscana ed Emilia Romagna torneranno ad essere quel momento di snodo” per tornare “a governare le Regioni e poi al governo del Paese. Il congresso del partito – ha concluso – serve anche a questo”.