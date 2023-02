Gkn: operai,insistenti voci che Qf si prepara a liquidazione

Firenze, su Gkn: “Borgomeo si prepara alla liquidazione? Voci insistenti si moltiplicano. Se così fosse, tutti lo sanno, sulle nostre teste e alle nostre spalle. Se così fosse, questo sta avvenendo in barba ad ogni trasparenza sociale, contrattuale, sostanziale e formale. Sarebbe l’ennesimo schiaffo a istituzioni e tavoli tra le parti sociali. Il che dovrebbe come minimo fare indignare. L’indignazione E da sola, è ben poco. Ma pare che anche quel poco per le istituzioni sia troppo”.

Così il Collettivo di fabbrica della ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) sui social. “Ieri sono avvenuti i primi due pignoramenti mobiliari in Qf – sottolineano gli operai -: da quel che ci è stato detto, è stato pignorato un robot motoman e un macchinario automatico per il controllo qualità denominato ‘Vision’. Eccellenze industriali, investimenti recenti, di industria 4.0, che giacciono inutilizzate e sprecate”.

Gli operai ricordano di essere al “quarto mese senza stipendio. Senza tredicesima. L’azienda non ci manda nemmeno le buste paga, i cedolini dello stipendio, da dicembre” e “98 decreti ingiuntivi approvati”. “Il 20 gennaio Qf ha aperto la procedura di cassa – sottolineano ancora -. La procedura scadeva il 13 febbraio. Abbiamo dato disponibilità a incontri serrati, giorno e notte se necessario. Qf è sparita e ha dato disponibilità a discutere dal 21 febbraio.

Così va avanti da mesi, sprecando mesi come fossero noccioline. Un cinico uso del tempo, con l’effetto di provare a indebolire e logorare la vertenza e il Collettivo di fabbrica”. Gli operai spiegano inoltre che “dalle visure risulta che Pvar è diventata la controllante di Qf/Gkn Firenze al posto di Plar. Anche se il 23% del capitale sociale della Pvar è della Plar. Pvar è la seconda società creata da Borgomeo e si occupa di ‘acquisizione di complessi, aziendali qualunque sia il loro oggetto sociale, l’acquisto, la permuta, la vendita, la costruzione, la ristrutturazione di beni immobili’. L’eventuale liquidazione e questo cambio societario alludono forse ad una pura operazione immobiliare?”.