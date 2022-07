Rave party nel Grossetano, scatta il ‘piano antirave’ della prefettura

By

Castiglione della Pescaia, la notte scorsa i partecipanti ad un rave party, poi svoltosi a La Zingara, località nelle campagne di Tirli, nel comune di Castiglione della Pescaia, sono stati intercettati dai Carabinieri e dala Polizia Municipale.

Circa 500 persone e 30 caravan sono stati scoperti sabato sera da Carabinieri e Municipale, mentre si recavano ad una festa nei boschi organizzata su internet, le forze dekll’ordine, per evitare il blocco della strada che conduce a La Zingara, hanno deciso di consentire ai partecipanti di arrivare alla destinazione del rave party.

Stamani, con l’intervento da Firenze del reparto mobile della polizia e l’attuazione del ‘piano antirave’ della prefettura di Grosseto, iniziato il deflusso con identificazione dei presenti alla festa. Al momento la situazione è tranquilla.

Come al solito i ragazzi si sarebbero serviti di un tam-tam sulla rete per pubblicizzare l’evento e far arrivare centinaia di partecipanti da varie regioni d’Italia e anche dall’estero nelle campagne di Tirli.

Ricordiamo che nella stessa zona a fine maggio dell’anno scorso, nonostante le restrizioni della pandemia, circa trecento persone riuscirono a ballare per due giorni prima di venir scoperti dai Carabinieri che in quel caso aspettarono il deflusso dei partecipanti alla festa per identificare circa 300 persone.