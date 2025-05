Ragazzo muore annegato nel lago dell’Accesa nel Grossetano

Ragazzo muore annegato – Tragedia nel pomeriggio del Primo maggio: un diciottenne è morto per annegamento al lago dell’Accesa, nel comune di Massa Marittima (Grosseto).

L’allarme è arrivato al 118 intorno alle 16:20. Sul posto intervenuta un’ambulanza dell’Anpas di Massa Marittima e l’elisoccorso Pegaso ma i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso del ragazzo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Il diciottenne, secondo quanto appreso, è un ragazzo straniero, ospitato in un centro in provincia di Grosseto che si occupa di minori non accompagnati. Il ragazzo faceva parte di un gruppo di circa 10 persone che insieme ad accompagnatori aveva raggiunto il lago dell’Accesa. Sembra che il ragazzo abbia accusato un malore poco dopo essere entrato in acqua. Inutili i soccorsi.