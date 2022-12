Questura Firenze-Comuni: protocollo online agevolato per la prenotazione dei passaporti

Firenze, siglato un protocollo per agevolare la prenotazione online dei passaporti tra la questura e i Comuni.

Il protocollo per agevolare la prenotazione online dei passaporti è stato siglato dal questore di Firenze Maurizio Auriemma e da quattro comuni dell’area metropolitana: Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Figline-Incisa Valdarno e Barberino-Tavarnelle,

Il protocollo è stato concordato a seguito delle tante richieste, degli ultimi mesi, presentate alla Polizia. Se prima, per chiedere il passaporto, era necessario recarsi a Firenze adesso sarà possibile prenotarsi online per il rilascio del documento.

“Si tratta – ha commentato Dario Nardella, sindaco di Firenze e della Città metropolitana – di un’iniziativa che aiuterà molto i cittadini. Sulla base di queste quattro zone i residenti dell’area metropolitana potranno con più facilità avere il nuovo passaporto o cambiarlo grazie a questa sinergia fra la questura e le amministrazioni comunali. È anche un modo per riuscire a raccontare ai cittadini cosa può fare la Città metropolitana”.

“Gli spostamenti internazionali – ha affermato invece il questore Maurizio Auriemma – sono oramai una priorità per molte persone, sia per esigenze lavorative che familiari, pertanto è di primario interesse per la Polizia di Stato riuscire ad offrire sempre un adeguato servizio all’avanguardia con i tempi, non solo nell’ambito della sicurezza, ma anche per garantire il miglior funzionamento possibile dei servizi pubblici rivolti ai nostri cittadini.”

“Questa -conclude- è una bella scelta che abbiamo condiviso da subito con la Città metropolitana, col sindaco Nardella e poi con i sindaci di alcuni Comuni per rendere un servizio ai cittadini della provincia di Firenze visto anche la distanza alcune volte e a raggiungere la città per motivi di traffico, di lavoro e venire incontro a delle situazioni di fragilità che sono esistenti sul territorio, abbiamo pensato di poter fare questo tipo di esperienza”.