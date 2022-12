Vertice Pd-Iv, Giani: “Incontro molto costruttivo e molto lungo”

Firenze, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del vertice di maggioranza tra Pd e Iv che si è svolto venerdì sera nella sede della Regione Toscana.

“Incontro molto costruttivo e molto lungo – ha detto Giani a proposito del vertice – perché Renzi, direi un incontro approfondito e serio”.

Tra i presenti, per il Pd oltre a Giani, anche il capogruppo, Vincenzo Ceccarelli, e la segretaria toscana dem, Simona Bonafè. Per Italia Viva erano presenti il capogruppo Iv in Consiglio regionale Stefano Scaramelli, i coordinatori regionali Iv, Nicola Danti e Alice Rossetti, e la vicepresidente della Toscana, Stefania Saccardi.

“Se oggi mi chiedete com’è andata – ha aggiunto Giani – io vi dico ‘abbiamo messo su basi solide l’alleanza’, ma per esaurire tutti gli argomenti perché le basi siano solide e si costruisca una casa di alleanza che va avanti per ancora i tre anni che rimangono, ci vorranno altre riunioni, altri confronti. Ma oggi c’era lo spirito giusto e abbiamo messo le giuste basi”.

Durante il vertice le delegazioni Pd e Iv hanno parlato del programma di maggioranza, ma anche delle prossime nomine, tra cui quella del difensore civico su cui il Pd avrebbe aperto alla possibilità di appoggiare un nome espressione di Italia Viva. Il vertice dovrebbe aggiornarsi nuovamente la prossima settimana.

Giani ha poi spiegato che l’incontro “è stata anche l’occasione, anche se le delegazioni erano ristrette, per entrare nel merito di varie questioni, anche strategiche, dal piano regionale di sviluppo agli interventi che pensiamo per i prossimi anni, soprattutto dal momento in cui si avvicina, a marzo sarà la metà della legislatura, e quindi c’è la necessità di fare un check up, dopo tante emergenze, guardando in una dimensione di programmazione. È stato serio, un confronto che ci ha portato, discutendo queste proposte, a ragionare costruttivamente”.