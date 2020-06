“Quello che conta” di Ginevra Di Marco, crowdfunding con Controradio

Controradio entra a far parte del crowdfunding per il nuovo disco di Ginevra Di Marco, “Quello che conta”, un disco interamente dedicato al cantautore Luigi Tenco.

“Quello che conta” è il nuovo progetto discografico di Ginevra Di Marco con Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, dedicato ad uno dei maestri della musica italiana.

Tra le varie ‘ricompense’ offerte per chi partecipa al crowdfunding, si può infatti scegliere in un paio di opacchetti che sono stati confezionati in collaborazione con Controradio ed il Controradio Club.

“Sono felice di annunciare la collaborazione con la mitica radio toscana con la quale siamo cresciuti e che da sempre è un punto di riferimento per la musica di qualità – dice la stessa Ginevra Di Marco annunciando le offerte sulla sua pagina Facebook – Controradio entra a far parte del crowdfunding per il nuovo disco attraverso due fantastiche ricompense!”.

In uno dei due pacchetti offerti in collaborazione con Controradio, è infatti inclusa, oltre al CD di “Quello che conta”, che contiene all’interno del libretto dei nomi di tutti i partecipanti alla campagna, autografato a mano, anche una T-shirt del Controradio Club; mentre nell’altro, al posto della maglietta, viene offerta la tessera di socio del Controradio Club, l’associazione culturale che sostiene l’attivita dell’emittente e concede all’associato sconti per eventi di cultura e spettacolo e Ia possibilita di partecipare ad eventi esclusivi a loro riservati.

Tutti i dettagli al link, andate a vedere:

https://www.produzionidalbasso.com/project/ginevra-di-marco-quello-che-conta-ginevra-canta-luigi-tenco/