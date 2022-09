Puliamo il Mondo 2022: in Toscana oltre 100 i comuni che partecipano “Per un Clima di Pace” di Legambiente

L’iniziativa di volontariato di Legambiente festeggia 30 anni: appuntamenti il 30 settembre, 1, 2 ottobre 2022 in tutta la Toscana con tantissime iniziative per liberare dal degrado i territori. Oltre 100 comuni aderenti.

La campagna di Legambiente si ripete da trent’anni con l’obiettivo di rendere più vivibile e più bello il territorio in cui viviamo. Quest’anno la campagna mette al centro la giustizia sociale e climatica ponendo l’attenzione sul valore delle comunità, fautrici di una società che promuove la pace e il rispetto della diversità, rifiutando ogni forma di violenza, di odio e discriminazione; da qui il motto della trentesima edizione: “per un clima di pace”. Anche in Toscana appuntamenti clou dal 30 settembre al 2 ottobre, ma le iniziative andranno avanti per tutto il mese di ottobre e oltre.

Saranno tantissime le iniziative di punta. Nella Piana Lucchese il circolo di Legambiente Capannori e Piana lucchese si riconferma sul gradino più alto del podio per il numero delle iniziative organizzate, con 15 iniziative di pulizia dal 30 settembre al 9 ottobre. Da Lammari a Gragnano, da Parezzana al capoluogo, da Castelvecchio di Compito a Marlia, da Guamo a San Pietro a Marcigliano, un vero e proprio trionfo della partecipazione civica.

Il circolo Legambiente Pistoia ha previsto due appuntamenti a Pistoia. Il 30 settembre i ragazzi della scuola ICS Galileo Galilei puliranno contemporaneamente i giardini di Villaggio Belvedere e il Parco Puccini. Il 2 ottobre invece, in collaborazione con l’associazione IL SOLE, bellissima iniziativa con i ragazzi down per una giornata di pulizia all’insegna dell’inclusività.

Sabato 22 ottobre il Circolo Legambiente di Bagno a Ripoli propone per questa edizione di Puliamo il Mondo l’area verde tra Bagno a Ripoli e il quartiere Sorgane di Firenze. La scelta del luogo non è casuale: nelle previsioni urbanistiche dei due comuni l’area è destinata a parco e le associazioni del territorio si stanno battendo perché ne venga conservata il più possibile la naturalità. Il programma è rivolto soprattutto alle scuole del territorio: saranno presenti l’Istituto Comprensivo Teresa Mattei di Bagno a Ripoli e le scuole elementari Vittorino da Feltre di Ponte a Ema e Sandro Pertini di Sorgane. Si partirà dalle tre sedi scolastiche e si faranno tre percorsi diversi attraverso i campi e le zone boschive, per poi riunirsi sul crinale collinare che fa da confine tra i due comuni. Durante la camminata si raccoglieranno i rifiuti abbandonati e si faranno osservazioni sullo stato dei luoghi.

Nel territorio aretino scenario della trentesima edizione di Puliamo il Mondo sarà la riserva naturale di Ponte a Buriano. Qui il circolo locale di Legambiente, con il patrocinio del Comune di Arezzo e la collaborazione del Consorzio Bonifica Alto Valdarno e di altre associazioni attive in loco, organizzerà per la mattina di domenica 9 ottobre una pulizia itinerante a piedi, in bici e in canoa. Partenza prevista per le ore 9:00 e arrivo a Ponte a Buriano alle 12:00. La storica campagna di Legambiente diventa così un’occasione per vivere il territorio e festeggiare insieme i quarant’anni di attività del Circolo Legambiente “Laura Conti”!

A Lucignano (AR) l’Amministrazione comunale organizza l’ormai consueto appuntamento con gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Nella giornata di venerdì 30 settembre i ragazzi saranno prima impegnati nell’attività di raccolta dei rifiuti sul territorio e poi coinvolti in un percorso di educazione ambientale realizzato in collaborazione con il servizio di igiene urbana SEI Toscana Srl.

Anche il Circolo Legambiente di Pisa sarà impegnato in numerose iniziative sul territorio; Sabato 1 ottobre ore 9:00 è prevista, in collaborazione con la Consulta del volontariato, un’attività di raccolta rifiuti presso il canale della Bufalina, tra Vecchiano e Torre del lago. Un luogo di confine che, in quanto tale, ha bisogno di maggiore cura e attenzione. A Calci, domenica 2 ottobre ore 10:00, verrà organizzata in piazza Garibaldi, di fronte al palazzo comunale, una campagna di pulizia attiva declinata sul tema della pace, tema centrale di questa edizione di Puliamo il Mondo. Alla raccolta dei rifiuti si affiancheranno, a partire dalle ore 15:30, dei laboratori sul riciclo e una mostra di oggetti in ceramica intitolata “LA PACE”, a cura delle associazioni di volontariato. A Pisa la campagna si svolgerà in collaborazione con l’amministrazione comunale domenica 2 ottobre ore 16:00, presso il Lungarno Guadalongo.

Il Circolo Legambiente Valdera propone due bellissime iniziative per la 30esima edizione di Puliamo il Mondo 2022: venerdì 30 settembre primo appuntamento con le scuole a Bientina e a Santa Maria a Monte. L’edizione prosegue il giorno seguente (domenica 2 ottobre) con una pulizia delle aree protette nell’area del Padule di Bientina, in collaborazione con Legambiente Capannori e Piana Lucchese. Un’occasione unica per ammirare lo scrigno di biodiversità legata alla presenza di piccoli specchi d’acqua. Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 presso il campo sportivo di Castelvecchio di Compito.

Nel comune di Borgo a Mozzano ad indossare gli storici cappellini gialli, simbolo della campagna, saranno i bambini dell’Istituto comprensivo. Il Circolo di Legambiente Lucca organizzerà nella mattina di sabato 30 settembre, a partire dalle 10:30, l’attività con le scuole primarie dove gli alunni si dedicheranno alla pulizia dei cortili delle rispettive scuole e delle zone limitrofe ai plessi scolastici.

La mattina di venerdì 30 settembre il Circolo Legambiente Chianti Fiorentino ha deciso di coinvolgere i bambini delle scuole di Barberino Val d’Elsa nelle attività di raccolta dei rifiuti. La campagna proseguirà nella giornata di sabato 1 sempre a Barberino Tavarnelle con la partecipazione di Unicoop Toscana: l’appuntamento è fissato alle ore 9 al parcheggio pubblico in via L. Da Vinci, altezza via Lucio Fontana mentre l’attività di raccolta si svolgerà sulla SP94 (traffico veicolare momentaneamente sospeso); domenica 2 ottobre l’iniziativa di pulizia si sposterà nel comune di Greve in Chianti.

Legambiente Versilia insieme all’azienda CMAP Srl, in data 30 settembre, organizzerà per i dipendenti una pulizia dell’area verde adiacente al palazzetto dello sport, in darsena a Viareggio. Un’area dove il circolo è solito intervenire con attività di riqualificazione opponendosi a una situazione di degrado.

Nel territorio grossetano diverse le attività curate dal Circolo Festambiente. A Grosseto (località Fiumara) il 6 ottobre un appuntamento originale si svolgerà lungo l’asta idrografica dell’emissario San Leopoldo, la pulizia infatti non riguarderà solo la sponda del fiume ma addirittura il corso d’acqua grazie all’utilizzo di kayak; Il comune di Pitigliano, venerdì 30 settembre organizza un’attività di pulizia con i ragazzi dell’IC Umberto I; infine martedì 4 ottobre l’amministrazione comunale di Manciano coinvolgerà 50 ragazzi delle scuole nella pulizia del Parco Pubblico Mazzini, con l’obiettivo di garantire alla comunità il decoro e la vivibilità del verde pubblico.

Presenti a questa edizione di Puliamo il Mondo anche i comuni isolani; confermata per lunedì 3 ottobre la giornata di pulizia in pineta organizzata da Legambiente Arcipelago Toscano, in collaborazione con il Comune di Capoliveri.

Tutti gli appuntamenti in programma in tutta la regione sono consultabili sul sito www.puliamoilmondo.it