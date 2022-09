Firenze: cadavere carbonizzato in auto

Secondo accertamenti della squadra mobile di Firenze l’auto, una Fiat Panda, è intestata a un uomo di oltre 80 anni che al momento risulta irreperibile, anche dai familiari.

Giallo a Firenze, dove è stato trovato il cadavere carbonizzato di un uomo all’interno di un’auto andata a fuoco verso le 11, in via Fanfani, periferia nord. Sul posto sono intervenuti i pompieri e la polizia che ha avviato accertamenti sia per stabilire la causa dell’incendio sia per definire le generalità del deceduto.

I vigili del fuoco hanno trovato il cadavere al termine dello spegnimento del veicolo. La vicenda è in piena fase di ricostruzione.

Secondo accertamenti della squadra mobile di Firenze l’auto, una Fiat Panda, è intestata a un uomo di oltre 80 anni che al momento risulta irreperibile, anche dai familiari. Tuttavia al momento tutte le ipotesi sulle cause del decesso sono al vaglio degli investigatori insieme all’identificazione esatta del cadavere carbonizzato. Da ricostruire anche come l’auto sia andata a fuoco. La vettura era posteggiata in via Fanfani e non riporta segni di urto con altri veicoli od ostacoli.