Uomo trovato morto in un appartamento di Firenze, si indaga per omicidio

Firenze, un uomo è stato trovato morto in un appartamento alla periferia del capoluogo toscano, nella serata di lunedì, e secondo quanto trapela dagli investigatori, si tratterebbe di un omicidio.

La vittima, un uomo di quaranta anni, presentava una ferita da arma da taglio: tra le ipotesi che possa essere morto per dissanguamento.

Sembra che la polizia, incaricata delle indagini sulla morte dell’uomo, coordinate dal pm Antonino Nastasi, abbia già individuato una persona sul quale sono in corso accertamenti.

Non si esclude anche una lite in ambito familiare. La vittima, come riportato dalla stampa, è stata trovata priva di vita in un appartamento alla periferia del capoluogo toscano, in via Olmatello. Gli agenti sono intervenuti allertati da personale del 118. Sul posto per prima sono arrivate le volanti e poi squadra mobile e scientifica.

La vittima dell’omicidio è Jorge Borja Castillo, 41 anni, peruviano. Un 21enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, eseguito nella notte dalla squadra mobile, si trova ora nel carcere di Sollicciano, in attesa dell’udienza di convalida.

Nell’abitazione di via Olmatello teatro del ferimento mortale – e dove la polizia è intervenuta intorno all’ora di cena – sembra che fossero presenti in quattro e non viene escluso anche che avessero bevuto alcolici quando è scoppiata una lite al culmine della quale il 41enne sarebbe stato colpito con un’arma da taglio.