Pratolino: a maggio visite gratuite al Parco Mediceo

Prosegue anche per il mese di maggio il programma di visite guidate, gratuite ma con prenotazione obbligatoria, offerte dalla Direzione del Parco-Città Metropolitana che permettono una conoscenza approfondita del Parco Mediceo, già patrimonio UNESCO, attraverso numerose chiavi di lettura: da quello storico-culturale a quello ambientale nonché a quello simbolico nascosto tra le statue, fontane ed edifici.

Le visite sono organizzate da Pro Loco Vaglia – Mugello che all’interno del Parco gestisce l’Ufficio Turistico del Comune di Vaglia e che si avvale di professionisti formati con focus sul Parco Mediceo e dalla Compagnia Catalyst. Le visite saranno di varie tipologie : Storico artistiche, anche in lingua inglese e su argomenti diversi, visite naturalistiche, favolistiche per i bambini e visite drammatizzate sui teatri medicei presso le Scuderie.

Ecco in dettaglio il programma del mese di maggio:

Mercoledì 1

H 10.00: “Le piante del parco: paesaggi tra passato e presente (Trekking per adulti)

h 10.30: L’Eco di antichi splendori: alla scoperta dei messaggi nascosti nel giardino voluto dal Principe Francesco (Storico Artistica)

H 15.00: La casata dei Medici, molto più che Signori di Firenze: il Parco di Pratolino appartiene al Sito Seriale UNESCO delle Ville e Giardini Medicei a testimonianza della potenza che nei secoli questa famiglia ha sviluppato (Storico Artistica)

Giovedì 2

H 10.00: Un parco in tutti i sensi: visita sensoriale (Trekking per adulti)

H 10.30: Alla scoperta della storia e delle meraviglie del Parco Mediceo di Pratolino (Storico Artistica)

H 15.00: Alla scoperta della storia e delle meraviglie del Parco Mediceo di Pratolino (Storico Artistica)

Domenica 5

H 10.00: Vie d’acqua: natura e artificio nel Parco di Pratolino (Trekking per adulti)

H 10.30: I personaggi storici del parco: un percorso attraverso la storia del parco vista dai personaggi che qui hanno dimorato o che hanno avuto un ruolo importante. Dal suo primo abitante Francesco I dei Medici al suo ultimo abitante la principessa Maria Demidoff (Storico Artistica)

H 14.30: C’era una volta… due Principesse, un Gigante e una Babajaga… (Favolistica, anni 4+)

H 15.00: La casata dei Medici, molto più che Signori di Firenze: il Parco di Pratolino appartiene al Sito Seriale UNESCO delle Ville e Giardini Medicei a testimonianza della potenza che nei secoli questa famiglia ha sviluppato (Storico Artistica)

H 16.30: La scena dei Medici. Teatro e feste rinascimentali

Visita drammatizzata ai modelli lignei dei teatri medicei (Visita drammatizzata)

Domenica 19

H 10.30: Dalla Russia a Pratolino con amore La storia della famiglia Demidoff nel Parco dei Medici Storico Artistica

H 14.30: C’era una volta… due Principesse, un Gigante e una Babajaga… Favolistica anni 4 +

H 15.00: Dalla Russia a Pratolino con amore La storia della famiglia Demidoff nel Parco dei Medici Storico Artistica

H 16.30: La scena dei Medici. Teatro e feste rinascimentali

Visita drammatizzata ai modelli lignei dei teatri medicei (Visita drammatizzata)

Domenica 26

H 10.00: Piccoli naturalisti cercasi: trekking con caccia al tesoro naturalistica per bambini (Trekking per bimbi 6-10)

H 10.30: Once upon a time, there was an enchanted “garden of wonders” created by Francesco I de’ Medici (Storico Artistica in lingua inglese)

H 15.00: L’Eco di antichi splendori: alla scoperta dei messaggi nascosti nel giardino voluto dal Principe Francesco (Storico Artistica)

Per ulteriori informazioni scrivere a: [email protected]