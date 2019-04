Succo d’uva. Fiera mercato di vino artigianale con laboratori, area food, concerti e dj set

“Succo d’uva” Fiera mercato di vino artigianale e prodotti gastronomici da tutta Italia. Conferenze, degustazioni, laboratori per bambini, area food, concerti ( con The Mauskovic Dance Band e /handlogic) e dj set per una due giorni all’insegna del viver sano. Sabato 27 e domenica 28 aprile al BUH! Circolo culturale urbano a partire dalle 11.00

Produrre vino nella maniera più naturale possibile in vigna e senza manipolazioni in cantina, in modo da ottenere un prodotto che rispecchi fedelmente il vitigno, la stagione climatica e il territorio in cui si trova. È su questi presupposti che si basa Succo D’Uva, fiera mercato di vino artigianale che si terrà al BUH! Circolo culturale urbano sabato 27 e domenica 28 aprile.

Ben 50 i produttori provenienti da tutta Italia. Una due giorni all’insegna del vivere sano che ospiterà degustazioni, prodotti gastronomici di alta qualità, conferenze, laboratori per bambini, area food, concerti e dj set.

Tra gli appuntamenti in evidenza previsti nella giornata di sabato un seminario di Slow Food Firenze sul rapporto tra cambiamento climatico e consumo alimentare intitolato “Il Cambiamento passa anche dalla tavola” (ore 11:30). Il cibo e la sua produzione sono tra i principali fattori di inquinamento del nostro ambiente e cambiare le nostre abitudini può davvero fare la differenza.

A seguire (ore 12) “Pane Vino e Ristorazione”, un incontro a cura di Damiano Donati di Punto Officina del Gusto che spiegherà il filo conduttore che lega questi tre elementi.

Carlo Nesler, esperto di fermentazioni tradizionali e punto di riferimento italiano per molti chef e appassionati di cucina, e Giulia Pieri, chef romagnola, specializzata in cucina vegetale integrale e probiotica, saranno i protagonisti di un incontro dedicato alla fermentazione del cibo (ore 15): un processo grazie al quale si ottengono alimenti più digeribili e sicuri che rinforzano il nostro sistema immunitario e sono in grado di fornire enzimi utili al buon funzionamento dell’organismo.

“Semi e Radici” è il laboratorio dedicato ai bambini, per scoprire assieme all’agronomo Andrea Battiata di Ortobioattivo come coltivare le verdure di stagione (ore 16). Verranno spiegate le attività stagionali che avvengono in un orto e saranno insegnate, in modo semplice e diretto, le tecniche di agricoltura rigenerativa proprie di un orto bioattivo. Sarà l’occasione per scoprire e riscoprire il contatto con la terra, imparando e divertendosi.

La nutrizione consapevole con forme di cittadinanza attiva porterà il pubblico ad approfondire la conoscenza dell’Ortobioattivo a Firenze, un’occasione di riflessione e di esempio concreto su come è possibile connettere, in un circolo virtuoso, chi produce cibo e chi lo consuma. Protagonista di questo incontro intitolato “Quando il cibo ci fa bene” e previsto per le 17, sarà ancora una volta l’agronomo Andrea Battiata che esporrà i principi dell’agricoltura organico-rigenerativa attuata nell’Ortobioattivo, i riisultati raggiunti e come legare produzione di ortaggi di alta qualità bioattiva-nutraceutica al consumo giornaliero delle famiglie.

sabato 27 aprile il concerto di The Mauskovic Dance Band. Un inebriante mix tropicale di cumbia, ritmi afro-caraibici, che culmina in un vibrante ritmo ipnotico destinato alle frenetiche piste da Ad arricchire la manifestazione nella serata diil concerto di. Un inebriante mix tropicale di cumbia, ritmi afro-caraibici, che culmina in un vibrante ritmo ipnotico destinato alle frenetiche piste da ballo.il gruppo trae ispirazione da diversi generi: principalmente stili afro-colombiani come champeta, palenque, cumbia e la cultura del picó sound system , così come le scene afro-disco e no-wave nella loro attuale base di Amsterdam. la continua influenza dei vari producer underground presenti in città, ha portato un’ulteriore aggiunta alla band, drum machine e sintetizzatori vintage che si fondono senza fatica con ritmi afro-latini e riff di chitarra sdolcinati per creare un suono contemporaneo ricco di influenza culturale. Domenica 28 aprile spazio invece agli ⁄handlogic che presenteranno sul palco del BUH “Nobodypanic”, il loro nuovo album. La band si è fatta notare fin da subito grazie alla vittoria del Toscana100band e del Rock Contest di Controradio. L’EP di esordio riceve ottimi feedback dalla stampa musicale (Mucchio Selvaggio, Rumore, Blowup), viene nominato Disco della settimana su Rockit e Rivelazione dell’anno per Repubblica.