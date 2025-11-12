Prato, vertenza L’Alba: operai occupano negozio Dixie

Nuovo sit-in degli operai della stireria L’Alba di Montemurlo (Prato), questa volta all’interno del negozio Dixie di Prato, in via Garibaldi. Sudd Cobas ‘aderisca a tavolo filiera, sennò avanti a oltranza’

Da Firenze a Prato, dopo l’occupazione di sabato scorso dei locali della boutique Patrizia Pepe in piazza Duomo, nuovo sit-in degli operai della stireria L’Alba di Montemurlo (Prato), questa volta all’interno del negozio Dixie di Prato, in via Garibaldi.

La mobilitazione dei lavoratori, supportata dal sindacato Sudd Cobas, prosegue per chiedere a tutti i brand committenti di aderire al tavolo di filiera convocato dalla Provincia di Prato ed al percorso per il ricollocamento e il rispetto dei diritti degli operai, senza paga da due mesi, da quando la stireria ha chiuso improvvisamente. Sabato scorso Patrizia Pepe, al termine di una protesta andata avanti per otto ore, fuori e dentro il negozio, aveva ceduto, aderendo al tavolo di filiera.

“Oggi sono le vetrine di Dixie a illuminare la lotta per la giustizia nelle filiere della moda. Dixie non può continuare a negarsi, come sta facendo da settimane – dicono i Sudd Cobas – Venga al tavolo e faccia la sua parte. Porteremo avanti la protesta ad oltranza, fino a quando il brand non si assumerà le proprie responsabilità aderendo al tavolo di filiera”.