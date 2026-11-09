Controradio Streaming
Lun 9 Nov 2026
Controradio Streaming
ToscanaCulturaPRATO, TORNANO LE NOTTI DI MACISTE. LA MUSICA INDIPENDENTE (RI)TROVA CASA A...
ToscanaCultura

PRATO, TORNANO LE NOTTI DI MACISTE. LA MUSICA INDIPENDENTE (RI)TROVA CASA A OFFICINA GIOVANI

By Domenico Guarino
Maciste

Le Notti di Maciste, tre giorni di concerti al Cencio’s nel dicembre del 1996, tornano oggi a vivere con due giornate di eventi a Officina Giovani. Sul palco alcuni dei protagonisti di allora, da Giovanni Lindo Ferretti a Gianni Maroccolo, da Giorgio Canali a Cristiano Godano. E una mostra per riscoprire una pagina speciale della storia culturale della città.

PRATO Nel dicembre del 1996 Prato diventò per tre giorni la capitale della musica indipendente italiana. Al Cencio’s arrivarono diciotto gruppi legati al Consorzio Produttori Indipendenti, la creatura musicale di Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni e Gianni Maroccolo. Furono le Notti di Maciste: concerti, incontri e contaminazioni che lasciarono un segno profondo nella storia culturale della città.

Trent’anni dopo, quella stagione torna a vivere con un festival celebrativo a Officina Giovani, il 5 e l’8 dicembre. Due giornate di concerti, talk e presentazioni, tutte a ingresso gratuito, accompagnate da una mostra fotografica e documentaria realizzata con la collaborazione del Centro Pecci.

Tra gli ospiti più attesi ci sono proprio due protagonisti di quella stagione: sabato 5 dicembre Giovanni Lindo Ferretti e Gianni Maroccolo ripercorreranno la storia del Consorzio Produttori Indipendenti. Sul palco anche Giorgio Canali con i Rossofuoco.

Martedì 8 dicembre si tornerà invece a parlare del Cencio’s e della sua importanza nella Prato degli anni Novanta. Poi la musica con Umberto Palazzo, voce del Santo Niente, e Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz, che presenterà il suo nuovo album solista.
Dal 5 all’8 dicembre sarà visitabile anche la mostra «30 anni da Maciste», con fotografie, manifesti e documenti originali.

Non soltanto un’operazione nostalgia, dunque, ma il tentativo di raccontare alle nuove generazioni una stagione in cui Prato seppe essere un punto di riferimento per la musica indipendente italiana.

Articolo precedente
Toscana, operaio morto in A11, indette 4h sciopero addetti settore autostrade
Articolo successivo
Avs, bloccare progetto per depositi esplosivo nell’aeroporto militare di Pisa

Abbiamo parlato di

ToscanaNewslineFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana32618Cronaca19848Politica4451Cultura & Spettacolo3888Diritti2763Sanità2604

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI