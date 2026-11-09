PRATO, TORNANO LE NOTTI DI MACISTE. LA MUSICA INDIPENDENTE (RI)TROVA CASA A OFFICINA GIOVANI

Le Notti di Maciste, tre giorni di concerti al Cencio’s nel dicembre del 1996, tornano oggi a vivere con due giornate di eventi a Officina Giovani. Sul palco alcuni dei protagonisti di allora, da Giovanni Lindo Ferretti a Gianni Maroccolo, da Giorgio Canali a Cristiano Godano. E una mostra per riscoprire una pagina speciale della storia culturale della città.

PRATO Nel dicembre del 1996 Prato diventò per tre giorni la capitale della musica indipendente italiana. Al Cencio’s arrivarono diciotto gruppi legati al Consorzio Produttori Indipendenti, la creatura musicale di Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni e Gianni Maroccolo. Furono le Notti di Maciste: concerti, incontri e contaminazioni che lasciarono un segno profondo nella storia culturale della città.

Trent’anni dopo, quella stagione torna a vivere con un festival celebrativo a Officina Giovani, il 5 e l’8 dicembre. Due giornate di concerti, talk e presentazioni, tutte a ingresso gratuito, accompagnate da una mostra fotografica e documentaria realizzata con la collaborazione del Centro Pecci.

Tra gli ospiti più attesi ci sono proprio due protagonisti di quella stagione: sabato 5 dicembre Giovanni Lindo Ferretti e Gianni Maroccolo ripercorreranno la storia del Consorzio Produttori Indipendenti. Sul palco anche Giorgio Canali con i Rossofuoco.

Martedì 8 dicembre si tornerà invece a parlare del Cencio’s e della sua importanza nella Prato degli anni Novanta. Poi la musica con Umberto Palazzo, voce del Santo Niente, e Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz, che presenterà il suo nuovo album solista.

Dal 5 all’8 dicembre sarà visitabile anche la mostra «30 anni da Maciste», con fotografie, manifesti e documenti originali.

Non soltanto un’operazione nostalgia, dunque, ma il tentativo di raccontare alle nuove generazioni una stagione in cui Prato seppe essere un punto di riferimento per la musica indipendente italiana.