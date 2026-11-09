www.controradio.it Toscana, operaio morto in A11, indette 4h sciopero addetti settore autostrade Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:00:46 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="ISwT3xQdPR"><a href="https://www.controradio.it/toscana-operaio-morto-in-a11-indette-4h-sciopero-addetti-settore-autostrade/">Toscana, operaio morto in A11, indette 4h sciopero addetti settore autostrade</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/toscana-operaio-morto-in-a11-indette-4h-sciopero-addetti-settore-autostrade/embed/#?secret=ISwT3xQdPR" width="500" height="350" title="“Toscana, operaio morto in A11, indette 4h sciopero addetti settore autostrade” — www.controradio.it" data-secret="ISwT3xQdPR" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Sciopero di quattro ore domani dei lavoratori del settore autostrade in Toscana a seguito della morte dell’operaio 48enne di Aspi che la notte scorsa ha perso la vita in A11, all’altezza del casello di Prato est, dopo essere stato investito da un’auto. A proclamarlo le segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

“Un’altra vita spezzata. Una famiglia colpita da un dolore immenso, una tragedia che coinvolge tutto il settore. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento – spiegano i sindacati in una nota congiunta -. Spetterà agli organi competenti ricostruire i fatti e accertare le eventuali responsabilità, senza anticipare conclusioni sulle cause di quanto avvenuto. Di fronte a questa morte, come organizzazioni sindacali che rappresentano le lavoratrici e i lavoratori dei trasporti, ribadiamo che non è più procrastinabile un cambio di passo concreto e veloce per rafforzare la prevenzione e le normative, garantire controlli costanti ed efficaci, e formuliamo una critica fortissima al lavoro da soli: no all’agente solo sulla rete. Per questo proclamiamo 4 ore di sciopero regionale per domani martedì 10 novembre 2026 per i lavoratori del Quarto Tronco Autostrade”.

Nell’occasione previsto un presidio dalle 10:30 alle 12 nei pressi della chiesa di San Giovanni Battista, la chiesa dell’Autostrada del Sole, all’uscita del casello di Firenze.

Intanto secondo il presidente della Giunta Regionale Eugenio Giani, “è necessaria “un’azione di verifica di quelle che sono le condizioni con cui i cantieri notturni” vanno avanti. Perché, prosegue Giani, “è indubbio che sia giusto lavorare nelle ore notturne”, “sappiamo quanto disagio altrimenti ci sarebbe durante il giorno” lungo le direttrici autostradali, ma “tutto questo deve avvenire in assoluta e grande sicurezza”.

Il governatore, insieme all’assessore al lavoro Alberto Lenzi ha espresso il “più profondo cordoglio”. In una nota affermano che “in attesa che le autorità competenti effettuino ogni opportuno accertamento per fare piena luce sulla dinamica dell’incidente, questo tragico episodio conferma l’urgenza di mantenere altissimo il livello di vigilanza sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e di chi opera nelle nostre infrastrutture”.

Presidente e assessore sottolineano che “in Toscana sono fin troppi i casi verificatisi quest’anno di lavoratori e operai che hanno perso la vita mentre svolgevano il loro lavoro. La Regione – continuano – resta impegnata in modo prioritario per contribuire ad una cultura della sicurezza diffusa e a costruire, nell’ambito delle proprie competenze e assieme alle altre istituzioni, alle imprese e alle organizzazioni sindacali, strumenti e condizioni per la tutela della vita sui luoghi di lavoro. Su questo occorre concentrare, senza sosta e con urgenza, investimenti, controlli e attività di prevenzione

NELL’AUDIO MONICA SANTUCCI, SEGRETARIA GENERALE FILT TOSCANA