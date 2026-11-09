Nella Casa Circondariale ‘La Dogaia’ di Prato un lavandeto e un frutteto a sostegno del percorso rieducativo dei detenuti

Dalla coltivazione della lavanda alla produzione di oli essenziali: il progetto di agricoltura sociale, realizzato nell’ambito della campagna ‘Ortofrutteto Solidale Diffuso’ di AzzeroCO₂ e Legambiente, coinvolgerà i detenuti della Dogaia in un percorso di formazione e lavoro.

È stato inaugurato oggi nella Casa Circondariale ‘La Dogaia’ di Prato un nuovo progetto di agricoltura sociale sostenuto da Estra, che ha portato alla realizzazione di un lavandeto e di un piccolo frutteto in un’area comune all’esterno dei reparti detentivi. L’intervento, inserito nella campagna nazionale ‘Ortofrutteto Solidale Diffuso’ promossa da AzzeroCO₂ e Legambiente, si distingue per la sua duplice natura, che affianca alla produzione agricola una filiera di trasformazione del prodotto permettendo così di sviluppare competenze sia nella fase di coltivazione che in quella di lavorazione artigianale.

All’inaugurazione hanno partecipato Luca Cicerelli, direttore della Casa Circondariale ‘La Dogaia’ di Prato; Matteo Biffoni, sindaco del Comune di Prato; Francesco Macrì, presidente di Estra e Nicola Merciari, responsabile commerciale dell’area sostenibilità di AzzeroCO₂.

L’iniziativa prevede il coinvolgimento di una decina di detenuti, già impiegati nell’azienda agricola dell’istituto, che seguiranno le coltivazioni e, nel caso della lavanda, potranno occuparsi anche delle successive fasi di lavorazione fino all’estrazione degli oli essenziali. Un percorso nel quale il lavoro quotidiano diventa occasione per imparare, assumere responsabilità e acquisire competenze spendibili.

Il lavandeto si compone di 640 piante ed è stato dotato di un impianto di irrigazione dedicato. La fornitura di un estrattore professionale permetterà ai detenuti di gestire l’intera filiera: dalla cura delle piante aromatiche alla raccolta, fino all’estrazione degli oli essenziali, destinati all’autoconsumo all’interno dell’istituto. A questo scopo, sarà attivato anche un corso di formazione specifico, tenuto da esperti, per insegnare le tecniche di utilizzo dell’estrattore e i metodi di lavorazione della lavanda, garantendo così un trasferimento di conoscenze qualificato.

“Desidero esprimere il più vivo apprezzamento ed il mio sincero ringraziamento per questa iniziativa di grande valenza, grazie alla quale, con il prezioso contributo di tutti gli operatori penitenziari, si pianteranno semi di speranza e si coltiveranno percorsi di inclusione e rieducazione, nel solco del mandato che la nostra Costituzione ha affidato all’Amministrazione penitenziaria. Il lavoro penitenziario e la sensibilizzazione rispetto al tema della sostenibilità ambientale sono strumenti cardine delle azioni trattamentali che rendono il nostro Istituto un luogo nel quale le persone detenute riprendono in mano la propria vita e possono contribuire incisivamente al progresso civico e sociale” dice Luca Cicerelli, direttore della Casa Circondariale ‘La Dogaia’.

“Sostenere un progetto come questo significa per Estra dare concretezza a un’idea di sostenibilità che non riguarda soltanto l’ambiente, ma anche la capacità di creare opportunità e nuove prospettive per le persone. Qui la coltivazione diventa un percorso di apprendimento: prendersi cura delle piante, lavorare insieme e arrivare alla trasformazione del prodotto significa acquisire competenze e responsabilità. È un’esperienza semplice e al tempo stesso molto concreta, che può contribuire a dare valore al tempo e a costruire nuove possibilità per il futuro” dichiara Francesco Macrì, presidente di Estra.

A completamento delle attività è stato realizzato un piccolo frutteto di 20 alberi, composto da 10 aranci, 5 susini e 5 ciliegi. Questa componente introduce una dimensione agricola a più lungo termine, che richiederà cure costanti e una pianificazione stagionale, insegnando valori come la pazienza, l’attesa e la responsabilità di prendersi cura di qualcosa che crescerà e darà i suoi frutti nel tempo. I prodotti del frutteto saranno a loro volta destinati al consumo interno.

“Questa iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra istituzioni, realtà produttive del territorio e terzo settore possa fare la differenza all’interno del carcere della Dogaia. Offrire alle persone detenute l’opportunità di acquisire competenze concrete legate alla terra e alla trasformazione dei prodotti significa investire sul loro futuro e sulla loro possibilità di reinserimento nella comunità. Ringraziamo Estra, AzzeroCO₂ e Legambiente per un progetto che unisce sostenibilità ambientale e riscatto sociale” sottolinea Matteo Biffoni, sindaco del Comune di Prato.

All’impatto formativo e sociale si aggiunge poi un importante beneficio ambientale: la compresenza di specie vegetali diverse rinaturalizzerà l’area comune e andrà a creare un ambiente favorevole per gli insetti impollinatori, unendo così concretamente gli obiettivi riabilitativi a quelli ecologici.

“Portare la natura all’interno di un istituto penitenziario significa per noi offrire uno spazio di impegno e di contatto con i cicli della terra, elementi che hanno un importante valore rieducativo. Prendersi cura di una pianta, vederla crescere, imparare a trasformare i suoi frutti in un prodotto finito è infatti un percorso che sviluppa responsabilità e metodo, perché ogni azione ha una conseguenza diretta e misurabile. Grazie al sostegno di Estra, nella Casa Circondariale ‘La Dogaia’ il lavandeto e il frutteto saranno strumenti al servizio del percorso riabilitativo delle persone detenute, perseguendo così l’obiettivo della campagna ‘Ortofrutteto Solidale Diffuso’, che non si limita a creare aree verdi, ma progetta ecosistemi di valore sociale” afferma Nicola Merciari, responsabile commerciale dell’area sostenibilità di AzzeroCO₂.

L’intervento realizzato nella Casa Circondariale ‘La Dogaia’ di Prato rientra nella campagna nazionale ‘Ortofrutteto Solidale Diffuso’ promossa da AzzeroCO₂ e Legambiente, un progetto di integrazione sociale e ambientale dedicato a iniziative che coniugano sostenibilità e inclusione.