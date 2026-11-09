Ultima Generazione annuncia ricorso contro le multe da 20.000 euro: ‘incostituzionali’

Ultima Generazione presenterà ricorso contro le sanzioni da 20.000 euro a testa, 140.000 euro in totale, notificate a sette persone di Ultima Generazione in base alla legge 6/2024, la cosiddetta legge ‘eco vandali’, per le due azioni compiute nel 2024 alle Gallerie degli Uffizi, il 13 febbraio e il 3 marzo

In quell’occasione gli attivisti di Ultima Generazione quando con scotch di carta furono attaccati sui vetri protettivi della Nascita di Venere e della Primavera di Botticelli le foto dell’alluvione che poche settimane prima aveva devastato Campi Bisenzio. Lo rende noto Ultima generazione spiegando che col ricorso chiederà sia sollevata la questione di legittimità costituzionale della legge perchè “la sanzione è sproporzionata rispetto al fatto ed è stata scritta per colpire un singolo movimento”.

“Mentre il governo si lamenta per le proteste violente, ecco cosa ha fatto per reprimere quelle nonviolente – spiega Giacomo, 32 anni, informatico e coinvolto nelle azioni -. È vergognoso: ventimila euro per dello scotch di carta. Una cifra che non ha alcun senso. Non ha lasciato nemmeno il segno della colla sul vetro. Questa multa non punisce un danno, perché un danno non c’è. Punisce il dissenso. Il governo Meloni ha scritto una legge su misura per noi. Pur di non affrontare i problemi veri di questo paese, il carovita, le bollette, i territori che finiscono sott’acqua, preferisce zittire chi alza la voce. Ma la gente non si fa più prendere in giro: le mobilitazioni che in queste settimane hanno unito settori diversi della società lo dimostrano. Non pagheremo e continueremo a lottare, dentro e fuori dai tribunali”.

Per l’azione del 13 febbraio a maggio scorso il tribunale di Firenze ha assolto tre attivisti di Ultima Generazione. In base al decreto ‘eco vandali’ le multe, che possono arrivare fino a 60.000 euro, “sono decise direttamente dal prefetto senza passare da un processo”, specifica Ultima generazione.