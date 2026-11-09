Rock Contest 2026: 5a serata di selezione.

Giovedì 12 Novembre per la 5a ed ultima serata di selezione, ancora al Glue Alternative Concept Space di Firenze, a sfidarsi sul palco saranno Karlitos Denti, Rugo, Le Malabù, NOF41, The Brave Katuka Boys, Casa Gialla. L’inizio dei concerti, ad ingresso gratuito, è previsto per le 21:30. Intanto Lit Up Fuse, Xylema, Boetti, didettagli, Mario Rossi fa rap, Jump in Trail, Mosquitos Like Helicopters, Epoca 22 hanno superato la prima fase di selezione accedendo alle semifinali!
Sarà possibile anche seguire le serate online sui canali web (sito, pagina Facebook e canale YouTube) di Controradio e Rock Contest, a partire dalle 21:30. I due progetti che accederanno alle semifinali saranno decretati dal voto della giuria specializzata e dal voto del pubblico (in presenza e online) sulla pagina www.rockcontest.it (Il link per votare sarà disponibile in homepage durante lo svolgimento della setata). Puoi intanto scoprire le band con foto, info e brani sulla pagina dedicata.
Ma per gli esclusi non è ancora detta l’ultima parola! Alla fine delle serate di selezione i due progetti esclusi con il massimo dei voti saranno “recuperati” accedendo alle semifinali.
Guarda intanto le speciali session live realizzate per il Rock Contest dai sei progetti della serata!
Sarà possibile anche seguire le serate online sui canali web (sito, pagina Facebook e canale YouTube) di Controradio e Rock Contest, a partire dalle 21:30. I due progetti che accederanno alle semifinali saranno decretati dal voto della giuria specializzata e dal voto del pubblico (in presenza e online) sulla pagina www.rockcontest.it (Il link per votare sarà disponibile in homepage durante lo svolgimento della setata). Puoi intanto scoprire le band con foto, info e brani sulla pagina dedicata.
Ma per gli esclusi non è ancora detta l’ultima parola! Alla fine delle serate di selezione i due progetti esclusi con il massimo dei voti saranno “recuperati” accedendo alle semifinali.
Guarda intanto le speciali session live realizzate per il Rock Contest dai sei progetti della serata!
Prossimi appuntamenti:
Semifinali
Venerdì 20 Novembre – Glue Alternative Concept Space (Firenze) – Special guest NERVI
Giovedì 26 Novembre – Glue Alternative Concept Space (Firenze) – Special guest SPLEEN
SERATA FINALE
Domenica 6 Dicembre – TENAX (Firenze) – Special guest LAMANTE (prevendite su DICE)