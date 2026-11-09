Turismo, Carlotta Ferrari eletta ai vertici dell’Icca come rappresentante dell’Europa

La presidente di Convention Bureau Italia entra nel board of directors dell’International Congress and Convention Association: “L’elezione valorizza il lavoro di sistema svolto negli ultimi anni per rafforzare il posizionamento del Paese e legare l’attrazione dei congressi alla crescita della knowledge economy”.

Carlotta Ferrari, presidente di Convention Bureau Italia e general manager di Fondazione Destination Florence, entra nel board of directors dell’International Congress and Convention Association in rappresentanza dell’Europa.

L’elezione di Ferrari è avvenuta durante il 65° congresso dell’Icca, in corso a Panama City dall’8 all’11 novembre. Sono stati eletti nel Board anche Paola Padovani, Business Development Director di Triumph Group International, come rappresentante del settore Meetings and Events Management, e Christoph Tessmar, direttore del Barcelona Convention Bureau, alla presidenza dell’Icca

“Sono orgogliosa di questa elezione, che accolgo come un riconoscimento al lavoro svolto in questi anni da Convention Bureau Italia insieme a tutta la nostra community. Credo che in questo risultato sia premiata anche l’Italia: un sistema che ha saputo rafforzare il proprio posizionamento europeo e internazionale come destinazione per congressi ed eventi associativi. Con Italian Knowledge Leaders – spiega Ferrari – abbiamo investito nel legame tra meeting industry e comunità scientifica, valorizzando le competenze del Paese e la knowledge economy. Nel Board porterò questa esperienza collettiva e la volontà di contribuire alla crescita del settore a livello internazionale”.

Italian Knowledge Leaders (Ikl) è un programma promosso da Convention Bureau Italia per mettere in relazione la meeting industry con il mondo accademico e scientifico. Coinvolge docenti, ricercatori e professionisti della ricerca come ambasciatori delle competenze italiane, con l’obiettivo di attrarre congressi internazionali e generare nuove occasioni di scambio e collaborazione. Icca ha indicato il progetto come un modello di riferimento.

L’elezione di Ferrari arriva in una fase di consolidamento del ruolo italiano nel mercato congressuale internazionale. Secondo il più recente report Icca, l’Italia si è classificata per il terzo anno consecutivo al primo posto in Europa e al secondo nel mondo.

“Convention Bureau Italia ha costruito nel tempo un percorso insieme a destinazioni, imprese, istituzioni e professionisti: una strategia condivisa per promuovere il Paese, generare opportunità per i territori e fare degli eventi un’occasione di scambio di conoscenze e di impatto duraturo”, conclude Ferrari.