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Lun 9 Nov 2026
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ToscanaCronacaOperaio muore investito in autostrada nel Fiorentino
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Operaio muore investito in autostrada nel Fiorentino

By Raffaele Palumbo
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Un uomo di 48 anni, di origine senegalese, è morto la notte scorsa dopo essere stato investito da un’auto lungo l’autostrada A11, all’altezza del casello di Prato est, nel territorio comunale di Campi Bisenzio (Firenze).

Un uomo di 48 anni, di origine senegalese, è morto la notte scorsa dopo essere stato investito da un’auto lungo l’autostrada A11, all’altezza del casello di Prato est, nel territorio comunale di Campi Bisenzio (Firenze). I soccorsi sono stati tempestivi, ma per l’uomo, un operaio viabile di Autostrade per l’Italia, non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’auto si è fermato dopo incidente e poi è stato portato in ospedale. Per le attività di soccorso e gli accertamenti della polizia stradale si sono formate lunghe code che si sono risolte nel corso della notte. Da quanto appreso l’uomo si trovava in corsia d’emergenza, da chiarire ancora perché, quando è stato investito.
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