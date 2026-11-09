The Avalanches “No Bad Memories”. Il Disco della Settimana.

I The Avalanches tornano con No Bad Memories: 31 tracce ricche di campionamenti, jingle analogici e ospiti illustri per un viaggio caleidoscopico nella memoria commerciale collettiva.

A sei anni di distanza da We Will Always Love You (2020), tornano i maestri australiani del campionamento e del plunderphonics (pratica compositiva basata esclusivamente sulla manipolazione e il montaggio di registrazioni audio preesistenti, da to plunder -saccheggiare e phonics). I The Avalanches — il nucleo storico composto da Robbie Chater e Tony Di Blasi, qui affiancati in pianta stabile dal polistrumentista Andy Szekeres (già nei Midnight Juggernauts) — hanno pubblicato il loro quarto album in studio intitolato No Bad Memories, uscito il 16 ottobre 2026 per Modular Recordings e Astralwerks.

Se Since I Left You era una fuga esotica e We Will Always Love You un viaggio cosmico sulle frequenze dello spazio profondo, No Bad Memories si presenta come una lettera d’amore ambivalente e nostalgica all’immaginario pubblicitario, ai loghi audio dimenticati, ai jingle della televisione analogica e ai suoni di avvio dei vecchi computer.

Come ha spiegato Robbie Chater: «Ognuno di noi ha in testa certi jingle — magari la pubblicità di un cereale — che pensi di aver dimenticato, ma che a distanza di trenta o quarant’anni sono ancora lì, vividi ed evocativi. È proprio questo che volevamo esplorare».

Il disco trasforma il flusso continuo del consumismo mediatico e dei formati obsoleti (dall’era dei CD-R ai floppy disk) in un caleidoscopio emotivo, dove la nostalgia per l’infanzia si intreccia con una sottile malinconia contemporanea. Il titolo No Bad Memories allude al filtro rassicurante della nostalgia, capace di ripulire il passato da ogni attrito e trasformare perfino i jingle commerciali dell’infanzia in un rifugio emotivo puro e privo di conflitto.

Fedele alla natura massimalista del gruppo, l’album si sviluppa lungo 31 tracce per una durata complessiva di circa 52 minuti, alternando gemme pop istantanee, intermezzi parlati, brevissimi frammenti sonori e schegge glitch, estetica 8-bit, black music e suoni da retro-gaming.

La lista degli ospiti e dei crediti vocali attraversa generazioni ed estetiche apparentemente distanti: da Karen O (Yeah Yeah Yeahs) nella sognante Blue Shadows a Jamie xx nel groove incalzante di Every Single Weekend, e poi Rivers Cuomo (Weezer) che duetta con Vegyn e Baby Marlboro in All The Time In The World, Panda Bear in Highfield, Barry Can’t Swim in Magic Wand, e la cantautrice Carly Simon in One More Fantasy. Spazio anche a figure di culto come l’icona dell’elettronica modulare Suzanne Ciani, il compositore microsound Ryoji Ikeda, la voce di Mike Patton e interventi recitati dell’attore Haley Joel Osment.

La critica di settore ha accolto il disco con grande favore (ottenendo una media Metacritic di 83) per la vitalità e l’incredibile architettura sonora sottolineando la natura frammentata e volutamente satura dell’opera, descrivendola come un’immersione iperstimolante che riflette fedelmente il caos della nostra memoria condivisa.

Intanto, fra un jingle e l’altro, “No Bad Memories” di The Avalanches è il nostro Disco della Settimana.