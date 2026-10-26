Da Ponzani a Fumettibrutti: torna Pecci Books

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Giovedì 5, Venerdì 6 e Sabato 7 novembre 2026 torna l’arte di leggere al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato che prosegue così la sua missione di centro culturale per la Città e sul territorio.
Il Festival 2026 è stato costruito e supportato con la collaborazione delle scuole
pratesi, con l’Istituto Professionale “G.Marconi”, con l’Associazione Ipazia, con la
CNA Toscana Centro Impresa Donna, con il Book Club Via col Libro
dell’Università Popolare di Prato.
PROGRAMMA centropecci/format/books
NELL’AUDIO L’INTERVISTA CON IL DIRETTORE DEL CENTRO PECCI Stefano Collicelli Cagol