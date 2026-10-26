France Odeon per la “50 giorni di cinema 2026”

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Dal 28 ottobre al 1° novembre la grande sesta arte transalpina conquista Firenze con la 18esima edizione di France Odeon. In cartellone sette film in concorso per il Premio Foglia d’Oro, affiancati da attesissime anteprime e da un parterre di ospiti internazionali: da Vincent Lindon e Nicole Garcia a Léa Drucker e Marine Atlan, fino alla giuria guidata da Valeria Golino e Marco Bechis. Con le proiezioni diffuse tra il Cinema La Compagnia, Palazzo Bastogi, Institut francais Firenze, il The Artists’ Palace Florence e Fiesole, spiccano gli omaggi alla leggendaria Brigitte Bardot e al critico Aldo Tassone. Ricco anche il programma degli eventi a latere: dal convegno sul nodo dell’Intelligenza Artificiale e del diritto d’autore, fino ai progetti Prima Fila Giovani e Ritratti due volte, per un festival che da diciotto anni celebra una storia importante di scambi culturali, di incontri tra autori e pubblico e di apertura verso l’Europa.
Sandra Salvato ha sentito il direttore artistico Francesco Ranieri Martinotti, il presidente Enrico Castaldi, la Sindaca di Fiesole Cristina Scaletti, l’ass. regionale alla cultura Cristina Manetti, e il direttore di Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo.