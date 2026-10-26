www.controradio.it France Odeon per la "50 giorni di cinema 2026" Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:04:39 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="uFRCoeNJP9"><a href="https://www.controradio.it/podcast/france-odeon-per-la-50-giorni-di-cinema-2026/">France Odeon per la “50 giorni di cinema 2026”</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/france-odeon-per-la-50-giorni-di-cinema-2026/embed/#?secret=uFRCoeNJP9" width="500" height="350" title="“France Odeon per la “50 giorni di cinema 2026”” — www.controradio.it" data-secret="uFRCoeNJP9" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Dal 28 ottobre al 1° novembre la grande sesta arte transalpina conquista Firenze con la 18esima edizione di France Odeon. In cartellone sette film in concorso per il Premio Foglia d’Oro, affiancati da attesissime anteprime e da un parterre di ospiti internazionali: da Vincent Lindon e Nicole Garcia a Léa Drucker e Marine Atlan, fino alla giuria guidata da Valeria Golino e Marco Bechis. Con le proiezioni diffuse tra il Cinema La Compagnia, Palazzo Bastogi, Institut francais Firenze, il The Artists’ Palace Florence e Fiesole, spiccano gli omaggi alla leggendaria Brigitte Bardot e al critico Aldo Tassone. Ricco anche il programma degli eventi a latere: dal convegno sul nodo dell’Intelligenza Artificiale e del diritto d’autore, fino ai progetti Prima Fila Giovani e Ritratti due volte, per un festival che da diciotto anni celebra una storia importante di scambi culturali, di incontri tra autori e pubblico e di apertura verso l’Europa.