La politica si cambia da giovani

Al via la quarta edizione di Prime Minister Firenze, la scuola gratuita di politica e cittadinanza attiva per ragazze dai 14 ai 19 anni. Alla Casa delle Donne, la formazione alla leadership si intreccia con nuove occasioni di partecipazione giovanile, grazie anche al progetto “Immaginare spazi presenti”, con due incontri pubblici ideati dalle nuove generazioni per prendersi lo spazio dovuto. Il percorso, Prime Minister, è promosso dall’Associazione co-Co ODV – Spazio CO-STANZA per La Casa delle Donne a Firenze,
chiamare Isabella Mancini portavoce casa delle Donne