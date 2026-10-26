www.controradio.it Firenze, nove ore di vertice di metà mandato della sindaca Funaro Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:30 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="91W8zFk4t8"><a href="https://www.controradio.it/podcast/firenze-nove-ore-di-vertice-di-meta-mandato-della-sindaca-funaro/">Firenze, nove ore di vertice di metà mandato della sindaca Funaro</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/firenze-nove-ore-di-vertice-di-meta-mandato-della-sindaca-funaro/embed/#?secret=91W8zFk4t8" width="500" height="350" title="“Firenze, nove ore di vertice di metà mandato della sindaca Funaro” — www.controradio.it" data-secret="91W8zFk4t8" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

La Sindaca di Firenze Sara Funaro ha riunito i consiglieri di maggioranza, gli assessori e i rappresentanti nei Quartieri per fare il punto a metà del suo mandato e individuare le azioni da mettere in campo nei prossimi mesi.

Più che un incontro per raccontare – e raccontarsi – cosa è fin ora accaduto, è stato un incontro per cercare di mettere a punto le idee e le iniziative per la seconda parte del percorso amministrativo. La Sindaca di Firenze Sara Funaro ha riunito alla Casa della Pace dell’Impruneta, assessori, consiglieri, quartieri, in un summit durato la bellezza di nove ore. Obiettivo: “individuare punti di sintesi e azioni da sviluppare nei prossimi mesi”. Cosa è venuto fuori? Prima di tutto la conferma di operare una stretta sugli studentati privati, con norme e controlli per temperare un fenomeno che ha rischiato di andare fuori controllo. E’ stato deciso di introdurre nel Piano operativo comunale, regole più stringenti. Anche per le nuove strutture che potrebbero sorgere in futuro. Quindi è stata assicurata una maggiore vigilanza sui grandi immobili da recuperare che finiscono per il momento ad ampliare la città del lusso esclusivo. E ancora, più soldi per il verde pubblico, quindi per nuove piantumazioni ma anche per la manutenzione dell’attuale. E poi una novità: un ufficio per il Clima composto da esperti capaci di dialogare con la macchina comunale per mitigare gli effetti della crisi attuale. Dunque un modo per serrare i ranghi della maggioranza a metà del primo mandato di Sara Funaro, con Avs-Ecolò, Lista Funaro e Pd. Infine, l’annuncio di una iniziativa internazionale per casa. Il prossimo anno Firenze ospiterà infatti una grande iniziativa internazionale dedicata alle politiche abitative con rappresentanze di città di mezzo mondo.