Funaro ‘Firenze ha bisogno di un aeroporto all’altezza della città’

“La mia posizione sull’aeroporto è sempre la stessa e rimane molto chiara, noi abbiamo bisogno” del suo sviluppo”, un aeroporto “che sia all’altezza della città di Firenze”. Lo ha ribadito oggi la sindaca di Sara Funaro.
“La mia posizione sull’aeroporto è sempre la stessa e rimane molto chiara, noi abbiamo bisogno” del suo sviluppo”, un aeroporto “che sia all’altezza della città di Firenze”. Lo ha ribadito oggi la sindaca di Sara Funaro a margine di una conferenza stampa, rispondendo a una domanda sul voto contrario in giunta regionale degli assessori di M5s e Avs, David Barontini e Alberto Lenzi, sulla delibera riguardante il contributo istruttorio richiesto al Mit per il progetto di sviluppo dello scalo di Peretola. “Tra l’altro, lo dico un po’ con un sorriso e con una battuta, se io vado a guardare negli anni già ai tempi di mio nonno”, l’ex sindaco Piero Bargellini, “lui scriveva gli articoli e faceva la battaglia per lo sviluppo dell’aeroporto”, ha poi ricordato. “Mi auguro che dopo 60 anni”, “si possa arrivare oggi ad avere finalmente quel punto fermo che è necessario. Non solo per lo sviluppo della città, ma anche per tutti quei cittadini che vivono in quella zona e che da troppi anni chiedono risposte”.