Sequestro 21000 giochi, gadget e carte falsi e non conformi standard sicurezza

Oltre 21mila articoli contraffatti e non conformi agli standard di sicurezza, tra cui giocattoli segnalati nel sistema europeo di allerta rapida ‘Safety-Gate’ per rischi chimici e meccanici, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Pistoia.
L’attività delle Fiamme gialle è partita da controlli di routine al mercato settimanale di piazza Duomo a Pistoia: i militari hanno individuato giocattoli di noti marchi privi di etichettatura e irregolari. Le indagini successive, coordinate dall’autorità giudiziaria pisana, hanno consentito di risalire al fornitore in provincia di Pisa, portando al sequestro complessivo di circa 19.800 prodotti contraffatti tra cui carte Pokémon, gadget Disney, Mattel e pupazzi Labubu e oltre 900 articoli non conformi. Tra la merce bloccata figurano anche giocattoli ‘Squishy Fidget Fun!’ inseriti nel portale europeo Safety-Gate (Rapex), ritenuti pericolosi per la potenziale migrazione di sostanze tossiche e per rischi meccanici durante la manipolazione da parte dei bambini. Il valore complessivo della merce sequestrata ammonta a circa 25.000 euro. Due persone sono state denunciate alle procure di Pistoia e Pisa per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, mentre sono state elevate sanzioni amministrative da 1.500 a 10.000 euro.