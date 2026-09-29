Controradio Streaming
Mar 29 Set 2026
Controradio Streaming
ToscanaPoliticaDelibera su aeroporto Firenze, i 2 assessori regionali M5s e Avs votano...
ToscanaPolitica

Delibera su aeroporto Firenze, i 2 assessori regionali M5s e Avs votano contro

By Raffaele Palumbo
Voli notturni a Firenze

Gli assessori regionali della Toscana Alberto Lenzi di Avs e David Barontini di M5s hanno espresso ieri voto contrario sulla delibera relativa al contributo istruttorio richiesto dal Mit per quanto riguarda il progetto di sviluppo dell’aeroporto di Firenze-Peretola.

Il provvedimento è stato approvato dalla giunta col voto favorevole degli assessori Pd e di Casa Riformista. Lenzi ha motivato il suo no “per ribadire con coerenza la posizione di Avs, da sempre contraria alla realizzazione della nuova pista di Peretola. È però importante essere chiari sulla natura dell’atto: non è una decisione della giunta sulla realizzazione dell’aeroporto, ma un contributo istruttorio richiesto dal ministero e una presa d’atto degli elementi tecnici predisposti. Il mio è quindi un voto dal chiaro valore politico e simbolico, per riaffermare la posizione di Avs”. Barontini ha votato contro ritenendo “che la documentazione istruttoria non affronti in modo sufficientemente completo alcune delle principali criticità ambientali e territoriali legate allo sviluppo dell’aeroporto”. “Quanto all’alternativa zero, non contesto che sia stata formalmente esaminata, ma ritengo che la sua valutazione avrebbe dovuto considerare in modo più approfondito anche il quadro degli interventi e delle prescrizioni ambientali già previsti per lo scalo e il loro effettivo stato di attuazione. In presenza di queste criticità, ritengo che non ci siano le condizioni per condividere gli esiti dell’istruttoria”.
Articolo precedente
Inchiesta su traffico di cocaina, indagate 106 persone dalla procura antimafia di Firenze

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaNewslineFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana32351Cronaca19642Politica4412Cultura & Spettacolo3882Diritti2740Sanità2594

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI