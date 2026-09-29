Delibera su aeroporto Firenze, i 2 assessori regionali M5s e Avs votano contro

Gli assessori regionali della Toscana Alberto Lenzi di Avs e David Barontini di M5s hanno espresso ieri voto contrario sulla delibera relativa al contributo istruttorio richiesto dal Mit per quanto riguarda il progetto di sviluppo dell’aeroporto di Firenze-Peretola.
Il provvedimento è stato approvato dalla giunta col voto favorevole degli assessori Pd e di Casa Riformista. Lenzi ha motivato il suo no “per ribadire con coerenza la posizione di Avs, da sempre contraria alla realizzazione della nuova pista di Peretola. È però importante essere chiari sulla natura dell’atto: non è una decisione della giunta sulla realizzazione dell’aeroporto, ma un contributo istruttorio richiesto dal ministero e una presa d’atto degli elementi tecnici predisposti. Il mio è quindi un voto dal chiaro valore politico e simbolico, per riaffermare la posizione di Avs”. Barontini ha votato contro ritenendo “che la documentazione istruttoria non affronti in modo sufficientemente completo alcune delle principali criticità ambientali e territoriali legate allo sviluppo dell’aeroporto”. “Quanto all’alternativa zero, non contesto che sia stata formalmente esaminata, ma ritengo che la sua valutazione avrebbe dovuto considerare in modo più approfondito anche il quadro degli interventi e delle prescrizioni ambientali già previsti per lo scalo e il loro effettivo stato di attuazione. In presenza di queste criticità, ritengo che non ci siano le condizioni per condividere gli esiti dell’istruttoria”.