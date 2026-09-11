Aeroporto di Firenze, il Comune di Prato non si costituirà in giudizio

Aeroporto di Firenze, il Comune di Prato prende atto del parere dell’Avvocatura e non si costituirà in giudizio. Il sindaco Biffoni: “Resta ferma la contrarietà all’ampliamento”.

A seguito dell’approvazione della mozione del Consiglio Comunale (il 30 luglio scorso) in merito alla contrarietà al progetto di ampliamento dell’Aeroporto di Firenze-Peretola e alla richiesta di valutare la costituzione in giudizio del Comune di Prato nei ricorsi pendenti avanti al TAR Toscana, l’Amministrazione comunale ha acquisito formale parere legale del Servizio avvocatura. Il parere chiarisce la mancanza dei presupposti di legge. Durante il periodo della gestione commissariale l’Amministrazione ha valutato di non proporre un ricorso autonomo contro i decreti VIA-VAS e dunque oggi un intervento del Comune di Prato nei giudizi promossi da altri enti si esporrebbe a rilevanti profili di inammissibilità. In ogni caso il giudizio pendente davanti al TAR Toscana riguarda atti a contenuto generale per i quali un’eventuale sentenza di annullamento avrebbe efficacia generale, producendo i propri effetti anche nei confronti del Comune di Prato, indipendentemente dalla sua presenza formale in giudizio. “Come sempre abbiamo doverosamente investito la nostra Avvocatura comunale dell’analisi giuridica sulla fattibilità di un intervento nei ricorsi promossi dagli altri Comuni della piana contro i decreti VIA-VAS dell’aeroporto di Peretola e il parere del legale è estremamente chiaro e non lascia margini di discrezionalità – dichiara il sindaco Matteo Biffoni –. Entrare oggi in un processo (nel quale l’Amministrazione comunale, al tempo guidata dal Commissario prefettizio, aveva scelto di non fare ricorso autonomo nei tempi previsti) sarebbe una iniziativa giuridicamente inammissibile. Ciò non toglie nulla alla nostra attenzione sul tema: la mozione presentata dalla maggioranza contro l’ampliamento ha costituito un passaggio importante perché ci ha messo nella condizione di valutare la legittimità di un ingresso del Comune di Prato in giudizi già pendenti. Lo ribadisco: sono sempre stato contrario all’ampliamento dell’aeroporto di Peretola. Come Sindaco e come Amministrazione continueremo a far valere in tutte le sedi istituzionali, politiche e amministrative competenti la tutela dell’interesse della nostra comunità e del nostro territorio”.