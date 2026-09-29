Torna ‘Coraggio della pace’, annunciati Albanese, Conte, Fratoianni, Bettini

Quattro giorni di dibattiti, 17 focus tematici e 80 relatori dal mondo accademico, intellettuale e pacifista: tra gli ospiti annunciati Jeffrey Sachs, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Goffredo Bettini, Francesca Albanese.
E’ la VII edizione de ‘Il Coraggio della Pace‘, manifestazione promossa dall’associazione Disarma insieme a Pino Arlacchi, Elena Basile, Piero Bevilacqua, Domenico Gallo, Raniero La Valle, Francesco Sylos Labini e Alessandro Volpi, in programma dall’1 al 4 ottobre all’Unione operaia di Colonnata a Sesto Fiorentino (Firenze). ‘Oltre le guerre. Il futuro nelle nostre mani’ il titolo di quest’anno. Tra gli altri ospiti annunciati Ida Dominijanni, Luigi Ferrajoli, Loretta Napoleoni, Ginevra Bompiani, Roberta De Monticelli, Michele Prospero, Mimmo Lucano, Luigi De Magistris. La prima giornata sarà interamente dedicata alla Palestina, con gli interventi di Francesca Albanese, monsignor Giovanni Ricchiuti, Luisa Morgantini e altri. Il 3 ottobre invece alle 17 confronto pubblico tra Jeffrey Sachs e Giuseppe Conte. Sempre sabato attesi in due diversi incontri Fratoianni e Bettini mentre la sera gli avvocati Nicola Quatrano e Domenico Ciruzzi presenteranno invece la costituzione del Soccorso Legale Disarma, “per tutelare e non lasciare sole le persone querelate, denunciate o colpite nei propri beni per le proprie idee contro la guerra”. Il 4 chiusura con l’Assemblea Punto de Reunión, che riunirà associazioni, comitati e attivisti del dissenso “per discutere come far pesare le proprie posizioni e proposte nella prossima campagna elettorale”. “Il nostro è un monito che lanciamo a partire dall’urgenza assoluta di fermare la guerra in Ucraina e il genocidio del popolo palestinese – dichiara Claudio Grassi, coordinatore nazionale di Disarma -. La spirale distruttiva che l’Europa sta alimentando può essere fermata. È nelle mani della politica bloccare questa corsa folle verso il precipizio che i popoli non vogliono. Abbiamo invitato i rappresentanti delle forze politiche perché sappiano che esiste un mondo del dissenso che ha proposte concrete e chiede una presa di posizione ferma su questi punti”.