www.controradio.it Festival delle Regioni a Firenze, sanità e intelligenza artificiale al centro del vertice Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:03:03 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="Cwe8NLWd3C"><a href="https://www.controradio.it/podcast/festival-delle-regioni-a-firenze-sanita-e-intelligenza-artificiale-al-centro-del-vertice/">Festival delle Regioni a Firenze, sanità e intelligenza artificiale al centro del vertice</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/festival-delle-regioni-a-firenze-sanita-e-intelligenza-artificiale-al-centro-del-vertice/embed/#?secret=Cwe8NLWd3C" width="500" height="350" title="“Festival delle Regioni a Firenze, sanità e intelligenza artificiale al centro del vertice” — www.controradio.it" data-secret="Cwe8NLWd3C" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Sanità pubblica e innovazione tecnologica, due sfide decisive per il futuro dei territori. È il filo conduttore della seconda giornata del Festival delle Regioni, in corso a Firenze, oggi ripartito dal Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dopo gli onori di casa della Sindaca Sara Funaro, che ha puntato sulla collaborazione tra enti per affrontare insieme le esigenze dei territori, il presidente toscano Eugenio Giani ha richiamato la necessità di tutelare la sanità e i fondi di coesione europei per welfare, lavoro e imprese. Per il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, servono risorse adeguate per la salute e istituzioni capaci di dare risposte efficienti ai cittadini. Il presidente Mattarella, in chiusura di incontro, ha richiamato quindi l’importanza del PNRR in materia di sanità e ha invitato le Regioni a governare le nuove tecnologie con regole efficaci, affinché il progresso sia al servizio del benessere collettivo.

Sara Funaro, Eugenio Giani, Massimiliano Fedriga, Sergio Mattarella