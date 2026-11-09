Avs, bloccare progetto per depositi esplosivo nell’aeroporto militare di Pisa

“E’ inaccettabile che Pisa, città del sapere e della ricerca, venga progressivamente trasformata in un hub logistico militare”. Lo afferma il consigliere regionale di Avs, Massimiliano Ghimenti, dopo la denuncia fatta sabato scorso da Prc che ha svelato i piani della Difesa.

“Preoccupa la decisione dell’Aeronautica Militare di assegnare un appalto da oltre 6 milioni di euro per la costruzione di due depositi destinati allo stoccaggio di munizioni ed esplosivi, il cosiddetto ‘Hot Cargo’, all’interno dell’aeroporto militare di Pisa. E’ inaccettabile che Pisa, città del sapere e della ricerca, venga progressivamente trasformata in un hub logistico militare”. Lo afferma il consigliere regionale di Avs, Massimiliano Ghimenti, dopo la denuncia fatta sabato scorso da Prc che ha svelato i piani della Difesa.

Ghimenti ora chiede, in una nota, “massima trasparenza sui dettagli e in ogni caso il progetto deve essere bloccato immediatamente anche a tutela della vocazione civile e pacifica di Pisa”.Critici anche i segretari provinciale e comunale di Sinistra italiana, Anna Piu e Andrea Aretini, secondo i quali “Pisa sta diventando un arsenale militare e la cosa più grave è che tutto questo sta avvenendo nel silenzio, senza un confronto con la città e senza che i cittadini sappiano cosa si sta costruendo a pochi passi dalle loro case: un investimento di oltre 6 milioni di euro per realizzare depositi di esplosivi a ridosso dei quartieri di San Marco e San Giusto, della FiPiLi, dell’autostrada e di uno degli aeroporti civili più importanti del Paese”.

Ma secondo S’i, “non è soltanto una questione di sicurezza, ma anche profondamente politica: Pisa sta diventando, pezzo dopo pezzo, un grande arsenale al servizio della crescente militarizzazione del Paese: una trasformazione che si inserisce nella corsa al riarmo voluta dal Governo Meloni e che sta cambiando il volto e il futuro del territorio”