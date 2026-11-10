Fuga di gas in strada a Firenze, rientro in casa per evacuati

Concluso nella serata di ieri l’intervento dei vigili del fuoco per una fuga di gas a livello stradale avvenuta nel pomeriggio in via Pasquale Villari a Firenze, che ha portato inizialmente ad evacuare due condomini a scopo precauzionale.

La fuga di gas è stata individuata grazie ad uno scavo, l’emergenza è così terminata e le persone evacuate avrebbero fatto rientro nelle loro abitazioni.

Due condomini erano stati evacuati a scopo precauzionale. Gli strumenti avevano rilevato la presenza di gas metano anche nelle fognature e negli ingressi dei due immobili, spiegano i vigili del fuoco che sono intervenuti anche con il personale Nbcr ( Nucleare biologico chimico radiologico). Attivata la struttura delle maxi emergenze sanitarie.