Controradio Streaming
Mar 10 Nov 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaFuga di gas in strada a Firenze, rientro in casa per evacuati
ToscanaCronaca

Fuga di gas in strada a Firenze, rientro in casa per evacuati

By Redazione
Vigili del fuoco

Concluso nella serata di ieri l’intervento dei vigili del fuoco per una fuga di gas a livello stradale avvenuta nel  pomeriggio in via Pasquale Villari a Firenze, che ha portato inizialmente ad evacuare due condomini a scopo precauzionale.

La fuga di gas è stata individuata grazie ad uno scavo, l’emergenza è così terminata e le persone evacuate avrebbero fatto rientro nelle loro abitazioni.

Due condomini erano stati evacuati a scopo precauzionale. Gli strumenti avevano rilevato la presenza di gas metano anche nelle fognature e negli ingressi dei due immobili, spiegano i vigili del fuoco che sono intervenuti anche con il personale Nbcr ( Nucleare biologico chimico radiologico). Attivata la struttura delle maxi emergenze sanitarie.

Articolo precedente
Avs, bloccare progetto per depositi esplosivo nell’aeroporto militare di Pisa
Articolo successivo
Cariche della polizia a Pisa, citazioni dirette a giudizio per 9 agenti

Abbiamo parlato di

ToscanaNewslineFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana32621Cronaca19851Politica4451Cultura & Spettacolo3888Diritti2763Sanità2604

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI