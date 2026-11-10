Cariche della polizia a Pisa, citazioni dirette a giudizio per 9 agenti

Nove agenti di polizia hanno ricevuto la citazione diretta a giudizio per ‘eccesso colposo nell’adempimento del dovere’ durante le cariche del 23 febbraio 2024 per impedire a una manifestazione di studenti di raggiungere piazza dei Cavalieri.
Nove agenti di polizia hanno ricevuto la citazione diretta a giudizio per ‘eccesso colposo nell’adempimento del dovere’ durante le cariche del 23 febbraio 2024 per impedire a una manifestazione di studenti di raggiungere piazza dei Cavalieri, dove c’è la sede dell’università. Lo riporta stamani La Nazione. La piazza era stata chiusa e le forze dell’ordine si contrapposero a un tentativo di arrivarci da parte dei manifestanti. Furono usati gli sfollagente, un certo numero di giovani, 15 fra cui 11 minorenni – riporta il quotidiano oggi – rimasero feriti e si fecero curare al pronto soccorso. L’ipotesi di accusa per i nove agenti è relativa a un eccesso di uso della forza nel ripristinare l’ordine pubblico. Nel luglio 2027 si terrà l’udienza predibattimentale per decidere se il procedimento proseguirà, oppure no, e per quanti agenti si andrà a processo. I nove poliziotti all’epoca erano in servizio a Pisa e al Reparto mobile di Firenze. Video documentarono i disordini. Sempre per le stesse circostanze furono indagati per resistenza a pubblico ufficiale i 15 giovani feriti. La posizione di 10 minori nel tempo è stata archiviata. Resta aperto il procedimento per i cinque maggiorenni.