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Mar 10 Nov 2026
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ToscanaCronacaProcura Livorno, chiesta l'archiviazione dell'inchiesta su Moby Prince
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Procura Livorno, chiesta l’archiviazione dell’inchiesta su Moby Prince

By Raffaele Palumbo
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La procura di Livorno ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta a carico di ignoti sul disastro della Moby Prince, avvenuto nella rada del porto di Livorno il 10 aprile 1991 e costato la vita a 140 persone.

La procura di Livorno ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta a carico di ignoti sul disastro della Moby Prince, avvenuto nella rada del porto di Livorno il 10 aprile 1991 e costato la vita a 140 persone. Lo rende noto la stessa procura sottolineando che è già invece stata archiviata l’inchiesta che parallelamente anche la Dda di Firenze aveva aperto per indagare sulle eventuali matrici mafiose o terroristiche del disastro: “Le indagini avevano avuto esito negativo e avevano condotto alla richiesta di archiviazione del 3 dicembre 2024, accolta dal gip di Firenze con decreto del 27 febbraio 2025”. L’inchiesta livornese ipotizzata il reato di strage in forma dolosa ed era stata avviata a seguito del deposito della relazione conclusiva da parte della seconda Commissione di inchiesta del Senato sulle cause del disastro presentata l’11 dicembre 2017, “che aveva evidenziato diverse criticità, errori e omissioni nella ricostruzione dei fatti operata in passato”.
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