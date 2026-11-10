David Rossi, per ex consulente suicidio o tentativo fuga sono “compatibili con evidenze” indagini

Lo ha detto alla Commissione parlamentare d’inchiesta, l’ex colonnello del Ris Davide Zavattaro sulla morte di David Rossi il capo della comunicazione di Mps morto il 6 marzo 2013 precipitando dalla finestra del suo ufficio. Zavattaro era stato consulente tecnico della procura di Siena nominato nel 2016 nel fascicolo che fu poi archiviato per la seconda volta come suicidio.

“La ferita al labbro i David Rossi – ha detto stamani Zavattaro – deve essere considerata antecedente alla decisione di uscire ma potrebbe essere stata provocata da terzi in altro ambiente; non si può escludere un tentativo di fuga utilizzando la grondaia; non si può escludere il ripensamento ed il tentativo di rientrare in ufficio”. Zavattaro ha ripercorso gli elementi della sua perizia tecnica, redatta all’epoca insieme all’anatomopatologa Cristina Cattaneo, fondata sul materiale fotografico della notte della morte e dopo l’esame autoptico, dalle ferite sul corpo di Rossi ai bigliettini d’addio, passando per le immagini dell’ufficio e la dinamica della caduta.

“Ci sono una decina di dati che, senza patemi d’animo, sono spiegabili con un’azione volontaria di uscita dalla finestra”, ha detto Zavattaro specificando che “questi punti sono di forte supporto all’ipotesi che il Rossi fosse da solo nell’ufficio e, viceversa, sono in contrasto con l’ipotesi di intervento violento o coercitivo di terzi in quella stanza”. Ipotesi, quest’ultima, avvalorata dai lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta bis secondo cui Rossi sarebbe morto a causa di un tentativo di intimidazione poi terminato in tragedia.

“La ricostruzione fatta dieci anni fa è del tutto compatibile con una minaccia violenta subita da Rossi, ma in un’altra stanza”, ha anche detto oggi alla Commissione d’Inchiesta l’ex colonnello del Ris Davide Zavattaro che ha sostenuto l’ipotesi di “un’uscita volontaria” dalla finestra di Rossi.

Dai lavori della commissione delle scorse settimane era emerso che Rossi sarebbe morto a causa di un tentativo di intimidazione, poi terminato in tragedia, in particolare sarebbe stato aggredito e poi minacciato da due persone che lo avrebbero tenuto appeso fuori dalla finestra, quindi la minaccia si sarebbe poi conclusa con la caduta e la morte.

Zavattaro ha detto, ricostruendo un’ipotesi dell’accaduto: “Rossi rientra in ufficio sconvolto, poi succede qualcosa che non può dire a nessuno, la minaccia è troppo grossa e sceglie di farla finita o scappa perché gli hanno detto ‘torno tra mezz’ora’, o sente dei passi fuori dalla porta; la ricostruzione di 10 anni fa lascia spazio ad un’ipotesi di violenza fisica su Rossi, semplicemente la sposta nel tempo a 10 minuti prima”.

“Se parlo a titolo ultrapersonale, se penso ‘voglio suicidarmi’, sarei andato in quel camminamento che c’è a sinistra e mi sarei buttato a volo d’angelo, non l’avrei fatto da quella finestra – ha continuato Zavattaro – Non è escluso che volesse scappare, non possiamo escludere nulla, penso alla disgrazia perché chi è quella persona che si suiciderebbe lasciandosi andare e urtando a terra con le gambe per poi rimanere paraplegico al 99% e con la possibilità di salvarsi rimanendo sulla sedia a rotelle per tutta la vita? Non è una situazione normale con cui una persona si vorrebbe suicidare”.

“Anche nell’ipotesi omicidiaria – ha concluso il teste – il buonsenso mi dice che non butto giù una persona che può rimanere viva”.