Prato, l’autunno delle sfide: lavoro, sicurezza e grandi opere

Sta per finire l’estate: per la nuova amministrazione comunale di Prato comincia la fase della prova dei fatti. Sono molti i dossier aperti, dal lavoro alla sicurezza, dalla Dogaia all’aeroporto, fino allo Stadio dell’Acqua di Iolo. Ecco le principali sfide dei prossimi mesi.

PRATO Comincia per la giunta Biffoni l’autunno della prova dei fatti. La nuova amministrazione, insediata a giugno, arriva ai prossimi mesi con una serie di questioni che possono definire il profilo della città nei prossimi anni. La prima è il lavoro. I distretti del tessile e dell’abbigliamento continuano a fare i conti con una trasformazione profonda: alla difficoltà dei mercati e della produzione si aggiungono le vertenze sullo sfruttamento e sulle condizioni di lavoro. La sfida è tenere insieme competitività, occupazione e legalità. Il Comune non ha competenze dirette sul tema, ma è interprete dello strumento politico che può indirizzare lo spirito delle azioni di cambiamento.

Poi c’è la sicurezza. Prato ha ottenuto nuovi agenti, ma il problema resta quello delle risorse e della pressione crescente sui servizi dello Stato. E dentro il capitolo sicurezza c’è soprattutto la Dogaia: il carcere continua a fare i conti con sovraffollamento, carenza di personale e problemi legati all’ingresso di droga e telefoni. È una questione che ormai riguarda non soltanto il carcere, ma l’intera città.

C’è anche la partita dell’aeroporto di Firenze. Il Comune ha scelto di tornare in campo contro il progetto della nuova pista, attraverso la costituzione davanti al Tar. Una battaglia che ripropone il rapporto, spesso complicato, tra Prato, Firenze e la Regione. E infine le opere pubbliche. Il caso più evidente è lo Stadio dell’Acqua di Iolo: il Comune ha perso 6,5 milioni di euro di fondi Pnrr, ma ha deciso di andare avanti utilizzando risorse proprie. È il simbolo della sfida amministrativa dei prossimi mesi: trasformare gli annunci in cantieri. Il punto, dunque, è semplice: Prato riparte, ma dovrà dimostrare rapidamente di saper trasformare emergenze e progetti in risultati concreti. È su questo che si misurerà la nuova amministrazione. E forse anche un pezzo del futuro stesso di Matteo Biffoni, che con la sua scommessa di ritorno alla guida della città vuole lanciare un segnale anche al resto della regione.