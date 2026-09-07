Prato: altri due casi di Dengue, parte la bonifica

Due nuovi casi di febbre Dengue a Prato portano a quattro i casi di pazienti con questa patologia riscontrati dal 28 agosto ad ora in città. Da domani 8 settembre (inizio ore 6) la disinfestazione indicata dalla Asl Toscana Centro e disposta con ordinanza del sindaco Matteo Biffoni per i luoghi frequentati dai due nuovi pazienti. Verranno rimosse sia larva sia insetto adulto.

La Dengue viene trasmessa con puntura di zanzara, fra cui la zanzara-tigre. Nei casi precedenti in Toscana i pazienti erano rimasti infettati durante viaggi all’estero, nel Sud Est asiatico, e avevano accusato i sintomi una volta ritornati in Italia.

La disinfestazione sarà sia su suolo pubblico, sia nelle proprietà private, fra cui caditoie stradali, pozzetti, aree verdi di pertinenza delle strutture come orti e giardini.

Inoltre, sempre su indicazione dell’Asl domani dalle 6 alle 11 è prevista anche la disinfestazione straordinaria del Parco della Liberazione e della Pace (l’ex Ippodromo) in via Roma. Questa bonifica integra le altre già fatte per un paziente individuato in precedenza rispetto ai nuovi due casi.

Tra le molteplici raccomandazioni date alla cittadinanza c’è quella di rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima di mangiarla.

L’Asl ricorda che non esiste la trasmissione da persona a persona. I casi che si riscontrano sono contratti durante viaggi in Paesi extra-europei con puntura di zanzara. Quando si verifica un caso di Dengue vengono effettuati interventi di disinfestazione nella zona dove il malato ha soggiornato dopo il rientro in Italia.