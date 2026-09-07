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Lun 7 Set 2026
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Femminicidio Lorena: disposta l’autopsia sui due corpi

Domenico Guarino
By Domenico Guarino
lorena

L’autopsia per Isceri dovrà accertare se sia deceduta prima dell’impatto al suolo e se i lividi rinvenuti sul corpo possano essere ricondotte alla caduta o siano precedenti al momento in cui è stata rinchiusa nel bagagliaio.

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona al fine di commettere un omicidio e femminicidio aggravato dalla premeditazione, per la morte di Lorena Isceri, uccisa dall’ex fidanzato che poi si è lanciato dal viadotto sull’A1, nel comune di Barberino del Mugello (Firenze), lo scorso 4 settembre. Il pm Antonio Natale ha disposto l’autopsia sulle due salme, mentre per il solo Vella, saranno svolti accertamenti tossicologici per capire se abbia assunto, prima di compiere il delitto, sostante stupefacenti anabolizzanti o psicofarmaci.

L’autopsia per Isceri dovrà accertare se sia deceduta prima dell’impatto al suolo e se i lividi rinvenuti sul corpo possano essere ricondotte alla caduta o siano precedenti al momento in cui è stata rinchiusa nel bagagliaio. La relazione sarà depositata tra 90 giorni. L’autopsia inizierà oggi pomeriggio all’Istituto di medicina legale di Firenze. Nessuno dei legali ha nominato propri consulenti medico legali.

“Dopo gli accertamenti medico legali la salma di Lorena sarà restituita alla famiglia e poi partirà alla volta di Squinzano, dove mercoledì o giovedi si celebreranno i funerali”, ha annunciato l’avvocato Cosimo Miccoli che assiste la famiglia della vittima. Il pm Antonio Natale ha disposto, inoltre, la copia forense dei tre cellulari sequestrati per ricostruire attraverso telefonate e messaggi cose è avvenuto nelle settimane precedenti l’efferato omicidio.

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