Prato: GdF sequestra oltre 245 mila rocche di filati irregolari

Oltre 245 mila rocche di filati prive dei requisiti minimi di tracciabilità sono state sequestrate dalla guardia di finanza di Prato.

Nell’ambito della campagna di interventi denominata ‘Legal Trade’, focalizzata sul controllo delle filiere di importazione dei prodotti di origine extra-Ue commercializzati dai rivenditori all’ingrosso del distretto di Prato, i militari hanno effettuato un accesso ispettivo presso due punti vendita riconducibili ad un’impresa, gestita da un imprenditore di origine sinica, specializzata nella vendita di filati per l’industria.

“Dal controllo sui primi campioni di prodotto prelevati è emerso – spiegano i finanzieri in una nota – come gli stessi riportassero etichette indicanti unicamente il luogo di produzione (Cina), senza specificare i necessari dettagli riferiti ai soggetti qualificabili come importatore e/o distributore della merce, obbligatoriamente previsti dal Codice del consumo. Inoltre, anche con riferimento alla composizione tessile dei filati è stata rilevata l’assenza delle indicazioni minime previste ai fini della corretta qualificazione del materiale di cui era composta ciascuna rocca, in violazione delle vigenti normative comunitarie di settore”.

I militari hanno dunque avviato una più approfondita ricognizione dei due esercizi, rilevando le medesime difformità nella quasi totalità dei prodotti presenti, quantificati in 246.860 rocche di filato per utilizzo industriale della lunghezza media di 15.000 m cadauna e prezzo unitario medio di 5,00 euro. All’esito dei controlli, i finanzieri hanno provveduto a sottoporre a sequestro la merce per la promozione di ulteriori accertamenti, mentre il titolare dell’impresa è stato segnalato alla Camera di commercio di Prato per l’avvio dei procedimenti sanzionatori connessi alle violazioni riscontrate, nonché delle procedure di regolarizzazione delle etichettature, imponendo la formale emersione della filiera di approvvigionamento.