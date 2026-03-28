Firenze: tensione in p.zza Tanucci per l’apertura della sede di Futuro Nazionale del gen. Vannacci

Circa un centinaio i presenti radunatisi dietro a uno striscione ‘Vannacci a Firenze ‘un ti si vole’. “Vannacci carogna, Rifredi non ti vuole” e “Unici stranieri, fascisti nei quartieri”, alcuni dei cori lanciati. Vannacci provoca: “pubblica un breve video in cui sta sgranando delle fave: “Bella giornata. Oggi fave, chissà quante ne troveremo a Firenze a contestare…”

Manifestanti contestano l’apertura della sede provinciale di Futuro nazionale di Vannacci a Firenze rimanendo in piazza Tanucci a pochi metri dallo spazio. La sede al momento è aperta, presidiata da un crescente numero di forze dell’ordine. Via Corridoni, la strada di scorrimento verso il centro, è stata chiusa al traffico. Poche le famiglie rimaste in piazza Tanucci dopo il pranzo sociale di critica alla presenza di Futuro Nazionale, che apre qui la prina sede provinciale di tutta Italia.

Era stato preavvisato alla questura un presidio contro l’iniziativa di Fnv in una piazza vicina, piazza Leopoldo, dalle ore 15Davanti alla sede provinciale di Futuro Nazionale, blindata in attesa dell’arrivo dell’europarlamentare Roberto Vannacci, compare una vela con il David di Michelangelo e la scritta ‘Firenze Q1’ che sembra alludere alla consueta abbreviazione dei Quartieri, le circoscrizioni in cui è ripartito il Comune di Firenze.

I manifestanti antagonisti, in base a questa interpretazione che danno della dicitura Q1, rimarcano con scherno l’errore poiché in realtà piazza Tanucci si trova nel Quartiere 5. I manifestanti continuano a restare sul posto. Solo alcune decine di altre persone, invece, si trovano in piazza Leopoldo – a poche centinaia di metri – dove originariamente era organizzato il presidio di Antifa Firenze e sigle collaterali.

La Digos, come di consueto in circostanze simili, sta tentando di mediare, provando a convincere i manifestanti a sgomberare piazza Tanucci.

Intorno alle 16 al personale del Reparto mobile della polizia di Stato è stato dato l’ordine di indossare i caschi protettivi.Vannacci, “chissà quante ‘fave’ antifa oggi a Firenze a contestarmi”

“Apertura sede Futuro nazionale a Firenze: gli antifa preannunciano contestazioni”. Lo scrive sui social Roberto Vannacci, a poche ore dall’inaugurazione del quartier generale del movimento in piazza Tanucci, nella zona del Romito, contro cui si sono mobilitati residenti e movimenti di sinistra. A corredo, Vannacci pubblica un breve video in cui sta sgranando delle fave: “Bella giornata. Oggi fave, chissà quante ne troveremo a Firenze a contestare…”, afferma giocando sul termine ‘fave’ che a Firenze è usato in accezione volgare per criticare scarsa intelligenza delle persone.

Alle 15, a un centinaio di metri di distanza dalla sede di piazza Tanucci, è in programma un presidio di protesta in un’altra strada piazza LeopoldoFirenze.