Prato delle Cornacchie, una grande arena per i concerti estivi a Firenze

Il Prato delle Cornacchie del Parco delle Cascine torna protagonista dell’estate fiorentina. Lo spazio si prepara a ospitare i concerti di Claudio Baglioni (16 luglio) e Litfiba (23 luglio). Sarà allestita una moderna arena con tribune, adattabile alle diverse esigenze. Per lo spettacolo di Baglioni sarà un grande teatro all’aperto, con soli posti numerati a sedere, in occasione del concerto dei Litfiba ci saranno tribune numerate e posto unico a ridosso del palco. Non si escludono nuovi artisti in arrivo.

Con una capienza di oltre 5.000 posti, la nuova arena del Prato delle Cornacchie nasce dalla sinergia tra associazione Musart e LNDF, promoter con oltre 40 anni di esperienza nell’organizzazione di grandi eventi. Particolare attenzione sarà riservata ai collegamenti, con invito a utilizzare i mezzi pubblici grazie alla preziosa collaborazione con Gest e at –autolinee toscane. Arrivare al Prato delle Cornacchie sarà semplice e comodo: dalla fermata T1 Cascine-Carlo Monni della Tramvia saranno attivi bus navette da/per il Prato delle Cornacchie (piazzale Jefferson), mentre il capolinea delle linee bus 17c e 17d di at –autolinee toscane sarà, in via eccezionale, in via del Pegaso davanti all’ex Ippodromo Le Mulina. Per chi non potrà fare a meno dell’auto, si consiglia di parcheggiare in via dell’Isolotto, dove sarà attiva un’altra bus-navetta fino alla passerella pedonale del ponte all’Indiano. Altra area parcheggio in via di San Biagio a Petriolo: da qui a piedi si accede alla passerella della Palazzina dell’Indiano, con controllo biglietti e bus navette da/per l’area concerto.

E ancora, parcheggi bici, moto e parcheggi auto per disabili autorizzati in viale del Pegaso (accesso da via del Barco), con navette della Misericordia di Firenze e Croce Rossa da/per l’area spettacolo.

La grande musica manca al Prato delle Cornacchie dal 2012, anno di un memorabile concerto dei Radiohead. In precedenza lo spazio ha ospitato i concerti di Sting e Ligabue e altri big della musica.

“Il ritorno dei grandi concerti e della grande musica al Prato delle Cornacchie segna una tappa fondamentale per gli eventi in città e per la vita del Parco delle Cascine. Dopo anni di attesa da quel memorabile 2012, restituiamo alla città un’arena naturale che ha fatto la storia della musica dal vivo a Firenze. Questa operazione è il frutto di un lavoro integrato che vede la cultura, l’ambiente e le politiche giovanili camminare di pari passo” hanno detto la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani, l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini e l’assessora alle politiche giovanili Letizia Perini. “Con artisti del calibro di Claudio Baglioni e dei Litfiba, Firenze si conferma capitale della musica e si esibiranno in un’arena naturale bellissima. La nostra sfida, come Amministrazione, è portare eventi musicali di grande valore in città e rendere il Parco delle Cascine un luogo sempre più vissuto, partecipato e sicuro”.