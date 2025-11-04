Controradio Streaming
Litfiba: “40 anni di 17 Re” Tour 2026

By Giustina Terenzi

Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo di nuovo insieme sul palco per un viaggio celebrativo nel cuore del rock italiano. Un tour di 20 date in giro per l’Italia per celebrare i quarant’anni di “17 Re”, il disco che ha consacrato la band fiorentina a livello nazionale e europeo.

L’album doppio “17 Re”, (il primo nella new wave italiana), secondo episodio di una trilogia che oggi suona attualissima dedicata alle vittime del potere, con la sua formula audace e sperimentale ancora oggi esprime una forza rara, capace di attraversare le generazioni.

“QUARANT’ANNI di 17 RE” – TOUR 2026: questo il nome del progetto che riunirà sullo stesso palco Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo per riportare dal vivo le emozioni, la potenza, l’energia e la poesia visionaria e anticipatrice di uno dei capitoli più amati della storia del rock europeo. Pubblicato nel 1986 come album doppio (solo in Francia fu pubblicato come album singolo) e considerato ancora oggi da molti il capolavoro stilistico dei Litfiba degli anni ‘80, 17 Re” fa parte della cosiddetta Trilogia delle vittime del potere insieme a “Desaparecido” e “Litfiba 3”. 

Il tour “QUARANT’ANNI DI 17 RE” toccherà alcune delle più importanti città e festival italiani in un calendario che attraverserà esclusivamente l’estate 2026 da giugno ad agosto. 

Queste 20 date saranno l’occasione irripetibile per riascoltare dal vivo le canzoni di quell’album leggendario suonate come non è mai successo in precedenza nella storia, oltre ai grandi classici che hanno segnato la carriera della band. Un repertorio entrato nella leggenda, con sonorità, atmosfere, testi, stile vocale e performance che hanno segnato la storia del rock italiano.

LE DATE:

27 giugno Perugia – Umbria Che Spacca Festival

30 giugno Padova – Sherwood Festival

02 luglio Bari – Fiera del Levante

04 luglio Pescara – Terrasound Festival, Porto Turistico

07 luglio Milano – Kozel Carroponte

09 luglio Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2026, Castello Scaligero

11 luglio Asti – AstiMusica, Piazza Alfieri

14 luglio Genova – Altraonda Festival

16 luglio Roma – Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle

18 luglio Servigliano (FM) – NoSound Fest, Parco della Pace

21 luglio Bologna – Sequoie Music Park

23 luglio Firenze – Prato delle Cornacchie

25 luglio Cosenza – Rendano Arena, Piazza XV Marzo

28 luglio Napoli – Arena Flegrea

01 agosto Alghero – Alguer Summer Festival, Anfiteatro Ivan Graziani

04 agosto Catania – Villa Bellini

07 agosto Melpignano (LE) – Sei Festival, Piazza Avantaggiato

11 agosto Palmanova (UD) – Estate di Stelle, Piazza Grande

13 agosto Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live

15 agosto Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay

Biglietti 

 

