2 si addormentano in giardino a Firenze, presi a calci e pugni

Appisolati ai giardini, vengono assaliti da sconosciuti con calci e pugni. Vittime dell’aggressione la notte scorsa ai giardini pubblici di viale Malta, a Firenze un italiano, 59 anni, e un ucraino, 33 anni. Il più giovane è stato portato in ospedale, poi è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni. Sul posto i carabinieri.

I due amici, secondo quanto ricostruito, avevano trascorso la serata ai giardini e si erano appisolati all’interno di uno scivolo quando sarebbero stati minacciati e aggrediti con calci e pugni da due o tre sconosciuti, pare italiani. Il branco si è poi allontanato, facendo perdere le tracce. Indagini in corso dei carabinieri per accertare la dinamica dei fatti e risalire all’identità degli autori.