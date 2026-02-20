Lucca, ennesima vittima del monossido: 50enne morto in casa a San Michele di Moriano

Allarme scattato alle 9, ipotesi esalazioni tossiche da caldaia come nel dramma di Porcari. Polizia e Vigili sul posto, indagini in corso sulla manutenzione dell’abitazione.

Un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in via della Chiesa, frazione di San Michele di Moriano a Lucca, con l’ipotesi principale di intossicazione da monossido di carbonio. L’allarme è partito intorno alle 9; sul posto sono giunti automedica e ambulanza del 118, che hanno constatato il decesso senza possibilità di rianimazione. Intervenuti Vigili del Fuoco per verificare la presenza di fughe gassose e Polizia per le indagini preliminari.​ L’episodio riaccende i riflettori dopo la tragedia del 4 febbraio a Porcari (Lucca), dove una famiglia albanese di 4 persone (padre 48enne, madre 43, figli 22 e 15) morì per monossido da caldaia difettosa, con intossicazioni anche tra soccorritori. Le autorità toscane rafforzano i controlli su impianti a gas obsoleti, con Asl e Comuni che promuovono revisioni gratuite. L’Anafe (Associazione Tecnici F-gas) lancia campagna awareness: “Il monossido uccide in silenzio”.