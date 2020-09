Prato: coronavirus due bimbi positivi, stop scuola per 33 alunni

Due bambini positivi al Covid: niente scuola, oggi a Comenana, frazione di Carmignano (Prato), in una materna e una classe di una elementare.

Sono 33 i bambini e le bambine fatti rimanere a casa. La misura precauzionale è stata disposta dall’Asl Toscana Centro con un provvedimento d’isolamento fiduciario emanato ieri, con l’amministrazione comunale e le due scuole. A darne notizia, con un post su facebook è stato Edoardo Prestanti, sindaco di Carmignano.



“Aspettiamo fiduciosi – ha spiegato Prestanti – l’esito degli ulteriori tamponi, necessari per la conferma o meno della positività, al fine della ripresa ordinaria dell’attività scolastica ed educativa, a partire da mercoledì (in quanto nella giornata di domani le scuole saranno chiuse per la festività comunale di San Michele, ndr), oppure di eventuali nuovi provvedimenti di indagine epidemiologica”. Oggi l’Asl eseguirà nuovi tamponi sui due bambini, che sono stati contagiati in ambito familiare ed avrebbero una carica virale molto bassa. In caso di esito negativo i 33 bambini in isolamento potranno tornare a scuola mercoledì 30 settembre.