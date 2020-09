Un corso formazione per curare giardini storici delle Ville Medicee per rifugiati e Neet

L’iniziativa, della durata di 250 ore, è destinata a 14 partecipanti che acquisiranno tecniche di manutenzione con un periodo di training nei giardini storici delle Ville Medicee

Un corso per addetti alla manutenzione dei giardini storici che si rivolge a giovani persone rifugiate accolte nei centri Sprar e Neet (Neither in Employment nor in Education or Training) tra i 18 e i 29 anni che al momento non studiano e non lavorano.

Si tratta di ‘Germogli’, iniziativa promossa dalla Direzione regionale Musei della Toscana – Villa medicea della Petraia e Stazione Utopia, in collaborazione con il corso di laurea in architettura del paesaggio – Università di Firenze e grazie al finanziamento della Fondazione Cr Firenze.



Il corso gratuito è destinato a 14 partecipanti. Ha una durata di 250 ore ed è finalizzato ad acquisire le competenze base sulle tecniche di manutenzione dei giardini storici e a ri-orientare le future scelte di educazione formale e formazione professionale, offrendo l’opportunità di svolgere un periodo di training nei giardini storici delle Ville Medicee della Direzione regionale Musei della Toscana del Mibact. A conclusione sono previste iniziative di orientamento di supporto per l’attivazione di tirocini formativi presso aziende di settore.

Il progetto nasce come risposta alla necessità di personale specializzato nella cura dello straordinario patrimonio paesaggistico e botanico rappresentato dai giardini e dai parchi storici della Toscana.

Il corso inoltre intende fornire la preparazione di base necessaria ad acquisire una professionalità specifica, quella di giardiniere specializzato nella manutenzione e conservazione attiva di parchi e giardini storici.



Il corso “Germogli” è completamente gratuito e non prevede una selezione basata su titoli e/o esperienze pregresse. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a [email protected].