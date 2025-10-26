Controradio Streaming
Prato: aggredito e trovato in strada in pozza di sangue, è grave

Sta lottando per rimanere in vita un uomo aggredito e ritrovato esanime al suolo a Prato.

La procura di Prato, in una nota, ha spiegato che nella prima mattinata si e’ verificata l’ennesima aggressione, tra le 5:30 e le 5:40, nei confronti di un cittadino, privo di documenti, verosimilmente di nazionalità nordafricana, ritrovato in una pozza di sangue all’altezza dell’incrocio tra via Medaglie d’Oro e via Pagli, poco distante dal centro storico della città. L’uomo e’ un pericolo di vita ed e’ ricoverato all’ospedale. Al momento non è identificabile perché non ha documenti e il telefono è bloccato e senza sim.

La procura procede per tentato omicidio e ha assunto la direzione delle indagini, proiettata a identificare la vittima, individuare gli autori e scoprire le ragioni. Le investigazioni si avvalgono delle indagini supporto dei carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Prato.

