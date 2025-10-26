Maltempo in Toscana, ancora codice giallo per mareggiate

Un’allerta con codice giallo per il rischio di mareggiate con validità fino alla mezzanotte di lunedì 27 ottobre, è stata emessa dalla Sala operativa della Protezione civile della Toscana.

La regione sarà infatti interessata da un’area depressionaria con forti correnti di libeccio fino alla giornata di domani, prima di un temporaneo aumento della pressione tra martedì e mercoledì. I mari, domani, saranno ovunque molto mossi (sul litorale meridionale solo in serata), tendenti a divenire nuovamente agitati dal pomeriggio sul litorale livornese e al largo a nord dell’Elba.

Per oggi, ricorda la Sala operativa, rimane valido fino alle ore 20 l’allerta meteo con codice giallo per il rischio di mareggiate sempre nelle stesse aree.